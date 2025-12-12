Tula Rodríguez paralizó las redes sociales al protagonizar un conmovedor momento junto a su hija Valentina Carmona. La presentadora de televisión sorprendió a su heredera en su último día de clases, esperándola en la puerta del colegio con una pancarta que incluía fotografías con su padre, Javier Carmona, además de globos y flores. “Lo lograste, estamos orgulloso de ti”, se leía en el afiche.

Por su parte, la también actriz compartió un mensaje para Valentina, acompañado de imágenes en las que le entrega su presente mientras ambas rompían en llanto. “Último día de clases de mi vale y soy la mamá más orgullosa. Gracias a todo el colegio por todos estos años de aprendizaje, profesores, auxiliares, enfermería, limpieza y a cada uno de los de seguridad por cuidar a mi hija. Gracias Dios por estar presente en todo momento sosteniendo nuestras vidas”, escribió en Instagram.

Tula Rodríguez le da un presente a su hija por terminar el colegio y ambas lloran

El dramático momento entre Tula Rodríguez y su hija Valentina Carmona ocurrió cuando la joven de 17 años salió del colegio tras despedirse de sus compañeros y profesores. Afuera, la presentadora de TV la esperaba con una pancarta levantada con orgullo, lo que hizo que la menor corriera directamente a los brazos de su madre.

Madre e hija no pudieron contener las lágrimas al celebrar el cierre exitoso de la etapa escolar y al recordar al fallecido Javier Carmona, cuyo rostro estaba en la pancarta. En medio de la emoción, Tula le entregó a su engreída un ramo de rosas y globos, mientras otras madres hacían lo mismo con sus propias hijas.

Luego de felicitar a Valentina, la actriz ingresó al colegio para despedirse de los auxiliares y profesores de la jovencita, agradeciéndoles por las enseñanzas brindadas durante todos estos años.

Valentina Carmona se irá al extranjero y Tula Rodríguez se quedará en Perú

Tras finalizar el colegio, Valentina Carmona partirá al extranjero, aparentemente el próximo año, para iniciar su formación profesional. Por el momento, no se sabe con certeza qué carrera universitaria seguirá. Sin embargo, en una entrevista, ella misma contó que le gustaría estudiar Audiología, una disciplina que se enfoca en la audición y terapia del habla.

La más afectada con todo esto es Tula Rodríguez, quien confesó que se sentirá triste al no tener a su hija consigo. Aun así, admitió que es lo mejor para Valentina, pues le permitirá cumplir su sueño de convertirse en profesional. Además, afirmó que, al quedarse sola en Perú, podrá tener más tiempo para enfocarse en su faceta como presentadora de TV y actriz.