Espectáculos

Tula Rodríguez responde a rumores de romance con Fernando Niño y aclara cuál es su relación

La exbailarina Tula Rodríguez se pronunció luego de que surgieran comentarios sobre un posible romance con su compañero de novela y explicó con claridad el verdadero lazo que los une.

Tula Rodríguez habló sobre los rumores de romance con Fernando Niño.
Tula Rodríguez habló sobre los rumores de romance con Fernando Niño.

Los rumores sobre una supuesta relación sentimental entre Tula Rodríguez y su compañero de elenco Fernando Niño no tardaron en circular tras la emisión de escenas románticas en la telenovela 'Los otros Concha 2'. Ante la especulación, la actriz decidió romper el silencio y aclarar públicamente la situación.

La conductora fue consultada por el tema y respondió de forma directa, dejando en claro que no existe ningún vínculo amoroso fuera de la ficción. Sus declaraciones buscaron poner fin a las versiones que surgieron en redes sociales y espacios de espectáculos.

Tula Rodríguez revela cuál es su vínculo con Fernando Niño

Tula Rodríguez explicó que mantiene una amistad cercana y sincera con el actor argentino, quien interpreta a Amador en la producción televisiva. Según indicó, la química que se observa en pantalla responde únicamente al trabajo actoral y al compañerismo dentro del set.

Fernando es un hermoso, un chico bueno, somos muy patas. Fernando Niño interpreta a Amador en la novela y allí es mi pareja. Me llevo espectacular con él”, declaró la actriz a las cámaras de América Espectáculos, destacando el respeto y la buena relación profesional que existe entre ambos.

Fernando Niño tiene pareja fuera de la ficción

La presentadora también descartó cualquier posibilidad de que la historia televisiva haya trascendido a la vida personal. En ese sentido, recordó que el actor mantiene una relación sentimental estable fuera del ámbito laboral.

“No, no (pasa nada con él). Primero que él tiene novia, que es Macla (Yamada), y segundo que es mi amigo”, afirmó, cerrando cualquier interpretación distinta a la realidad y reafirmando el carácter amistoso del vínculo.

Tula Rodríguez revela delicado momento familiar

En paralelo a este tema, Tula Rodríguez compartió hace unos días una situación personal relacionada con su entorno más cercano. Días atrás, la influencer acompañó a una de sus hermanas durante una intervención médica y mostró su apoyo desde el hospital.

A través de sus historias de Instagram, publicó una imagen en la que aparece sosteniendo la mano de su familiar, quien se encontraba recostada en una camilla. La fotografía estuvo acompañada del mensaje: “Mi hermanita linda”, reflejando la cercanía que mantiene con su familia.

