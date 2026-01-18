Desde que iniciaron su relación, Melissa Paredes y Anthony Aranda han permanecido en la atención del público. A pesar de ser criticados, la modelo y el bailarín lograron consolidarse como una de las parejas más sólidas y reconocidas del espectáculo peruano.

La actriz aseguró que la estabilidad de su relación se refleja en la vida cotidiana y en la armonía familiar que comparte con Anthony y su hija Mía. Ambos mantienen un vínculo cercano, basado en el respeto mutuo.

Melissa Paredes revela los gestos que fortalecen su relación con Anthony Aranda

Melissa Paredes destacó que su relación se caracteriza por la atención y los pequeños gestos que fortalecen el vínculo. La actriz aseguró: “Él es superdetallista conmigo. Estamos muy enamorados y eso es lo lindo, que se note. Yo en las redes siempre cuento todo y se ve cómo es él”.

La modelo también resaltó la importancia de la relación de Anthony con su hija Mía, fruto de su vínculo con Rodrigo Cuba. “Sí, él sabe que soy su reina. Cuando un hombre está enamorado se nota. Adora a mi hija, la respeta y la quiere. Yo también soy superlinda con él, esos detalles que no se ven son los más importantes”, explicó Melissa.

Melissa Paredes explica cómo la comunicación es importante en su relación

Como toda pareja, Melissa sostuvo que con Anthony tienen diferencias, pero estas se resuelven mediante diálogo y acuerdos. Además, preciso que ambos poseen carácter fuerte, lo que no afecta la estabilidad de la relación, pues manejan sus conflictos con respeto y comprensión.

“No hemos tenido diferencias, la verdad. Ambos tenemos carácter fuerte, pero llevamos una relación muy tranquila. Si tenemos alguna diferencia, la conversamos, ponemos los puntos sobre la mesa y listo… No es celoso con mi trabajo, pero sí somos celosos dentro de lo normal. Nos cuidamos mucho, tanto a nuestra relación como a nuestro entorno”, afirmó Melissa.

Melissa Paredes feliz por los casi cinco años de relación con Anthony

En esa misma línea, Melissa Paredes reveló cómo la convivencia fortaleció el vínculo. “Tenemos ya casi cinco años de relación y vivimos en una luna de miel porque nos amamos mucho. Es un montón de tiempo, creo que nunca había tenido una relación tan larga”, declaró la actriz.

Además, enfatizó la importancia de la dedicación de Anthony hacia su hija: “Él adora a Mía y eso es superimportante para mí como mamá. Tener la seguridad de estar con un hombre que ame, respete y valore tanto a mi hija. Si no fuera así, no habría forma de estar juntos”.