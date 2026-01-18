HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: “Nunca había tenido una relación tan larga”

La actriz Melissa Paredes revela cómo se lleva con Anthony Aranda y qué hacen para seguir unidos pese a los malos comentarios.

Melissa Paredes compartió detalles inéditos de su relación con Anthony Aranda.
Melissa Paredes compartió detalles inéditos de su relación con Anthony Aranda. | Foto composición LR / Google

Desde que iniciaron su relación, Melissa Paredes y Anthony Aranda han permanecido en la atención del público. A pesar de ser criticados, la modelo y el bailarín lograron consolidarse como una de las parejas más sólidas y reconocidas del espectáculo peruano.

La actriz aseguró que la estabilidad de su relación se refleja en la vida cotidiana y en la armonía familiar que comparte con Anthony y su hija Mía. Ambos mantienen un vínculo cercano, basado en el respeto mutuo.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melissa Paredes asegura que Rodrigo 'Gato' Cuba justificó el 'like' que le dio a un polémico comentario sobre ella: 'No se dio cuenta'

lr.pe

Melissa Paredes revela los gestos que fortalecen su relación con Anthony Aranda

Melissa Paredes destacó que su relación se caracteriza por la atención y los pequeños gestos que fortalecen el vínculo. La actriz aseguró: “Él es superdetallista conmigo. Estamos muy enamorados y eso es lo lindo, que se note. Yo en las redes siempre cuento todo y se ve cómo es él”.

La modelo también resaltó la importancia de la relación de Anthony con su hija Mía, fruto de su vínculo con Rodrigo Cuba. “Sí, él sabe que soy su reina. Cuando un hombre está enamorado se nota. Adora a mi hija, la respeta y la quiere. Yo también soy superlinda con él, esos detalles que no se ven son los más importantes”, explicó Melissa.

Melissa Paredes explica cómo la comunicación es importante en su relación

Como toda pareja, Melissa sostuvo que con Anthony tienen diferencias, pero estas se resuelven mediante diálogo y acuerdos. Además, preciso que ambos poseen carácter fuerte, lo que no afecta la estabilidad de la relación, pues manejan sus conflictos con respeto y comprensión.

“No hemos tenido diferencias, la verdad. Ambos tenemos carácter fuerte, pero llevamos una relación muy tranquila. Si tenemos alguna diferencia, la conversamos, ponemos los puntos sobre la mesa y listo… No es celoso con mi trabajo, pero sí somos celosos dentro de lo normal. Nos cuidamos mucho, tanto a nuestra relación como a nuestro entorno”, afirmó Melissa.

PUEDES VER: Ale Venturo comparte publicación en sus redes sociales tras la polémica entre Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba

lr.pe

Melissa Paredes feliz por los casi cinco años de relación con Anthony

En esa misma línea, Melissa Paredes reveló cómo la convivencia fortaleció el vínculo. “Tenemos ya casi cinco años de relación y vivimos en una luna de miel porque nos amamos mucho. Es un montón de tiempo, creo que nunca había tenido una relación tan larga”, declaró la actriz.

Además, enfatizó la importancia de la dedicación de Anthony hacia su hija: “Él adora a Mía y eso es superimportante para mí como mamá. Tener la seguridad de estar con un hombre que ame, respete y valore tanto a mi hija. Si no fuera así, no habría forma de estar juntos”.

Notas relacionadas
Melissa Paredes, Vania Bludau y más presentes como invitados en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en Lima

Melissa Paredes, Vania Bludau y más presentes como invitados en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en Lima

LEER MÁS
Melissa Paredes asegura que Rodrigo 'Gato' Cuba justificó el 'like' que le dio a un polémico comentario sobre ella: "No se dio cuenta"

Melissa Paredes asegura que Rodrigo 'Gato' Cuba justificó el 'like' que le dio a un polémico comentario sobre ella: "No se dio cuenta"

LEER MÁS
Ale Venturo comparte publicación en sus redes sociales tras la polémica entre Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba

Ale Venturo comparte publicación en sus redes sociales tras la polémica entre Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS
Melissa Paredes, Vania Bludau y más presentes como invitados en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en Lima

Melissa Paredes, Vania Bludau y más presentes como invitados en 'La Casita' de Bad Bunny durante el segundo concierto en Lima

LEER MÁS
Anahí de Cárdenas ironiza tras ser excluida de 'La Casita' de Bad Bunny: "A Pía Copello la han invitado y ella es mayor que yo"

Anahí de Cárdenas ironiza tras ser excluida de 'La Casita' de Bad Bunny: "A Pía Copello la han invitado y ella es mayor que yo"

LEER MÁS
Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años y revela el motivo: “No logramos llegar a un acuerdo”

Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años y revela el motivo: “No logramos llegar a un acuerdo”

LEER MÁS
Natalie Vértiz deja la conducción de ‘Estás en todas’ y Choca Mandros explica las razones de su salida definitiva: “Nos da mucha pena”

Natalie Vértiz deja la conducción de ‘Estás en todas’ y Choca Mandros explica las razones de su salida definitiva: “Nos da mucha pena”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Espectáculos

Fernando Carrillo, actor de novelas, asegura que quiere reconquistar a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, tras admitir romance: “Algún día”

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025