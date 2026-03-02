Laura Spoya relató su experiencia tras sufrir la fractura de un diente en el accidente vehicular. | Foto: composición LR/Al Sexto Día/IG - Panamericana Televisión

Laura Spoya volvió a llamar la atención tras su reaparición en la conducción de 'Al Sexto Día'. Su regreso no solo significó su retorno a la pantalla chica, sino también un emotivo momento de sinceridad en el que confesó las secuelas físicas y emocionales que aún enfrenta tras el aparatoso accidente vehicular que marcó su vida personal.

En ese contexto, la conductora reveló en vivo que la fuerza del impacto le dejó varias lesiones: algunas visibles y otras que aún arrastra en silencio. Entre las secuelas que más complicaciones le generan a diario mencionó un problema dental a raíz del choque, que —según detalló— incluso le provoca sangrado en determinadas ocasiones.

¿Qué dijo Laura Spoya sobre su diente fracturado?

La integrante de 'La Manada' detalló cómo sobrelleva su proceso de recuperación y no ocultó la preocupación que le genera la etapa que atraviesa. Sin dejar de lado las indicaciones médicas, la ex Miss Perú contó que los especialistas le recomendaron priorizar la rehabilitación tras su cirugía de columna antes de evaluar cualquier otra intervención, como el procedimiento dental que tiene pendiente.

“Aún tengo un diente fracturado que sangra porque está fracturado, pero no puedo pasar por dos operaciones tan pronto. Tengo que volver a trabajar porque tengo que mantener mi casa, amigos”, confesó mientras la maquillaban en el detrás de cámaras del programa 'Al Sexto Día'.

De acuerdo con sus propias declaraciones, la razón principal por la que ha decidido postergar la operación dental también está vinculada a su situación laboral y a la necesidad de retomar sus responsabilidades profesionales: ''Tengo que regresar a trabajar'', reiteró.

¿Cuánto tiempo deberá permanecer Laura Spoya con descanso médico?

En cuanto a las molestias físicas, la exreina de belleza reconoció que, aunque su regreso a la conducción televisiva la llena de entusiasmo por lo que significa en su carrera profesional, recibió la recomendación médica de guardar 3 meses de descanso durante su recuperación. No obstante, decidió no acatar por completo esta indicación y optó por volver a la pantalla chica, convencida de que no quería dejar pasar la oportunidad de retomar su lugar frente a las cámaras.

“Ya estoy aquí en contra de mi doctor Salazar porque tenía que estar tres meses de descanso, pero necesitaba regresar porque el show debe continuar. Es el primer día que logro no llorar durante el día”, expresó con emoción.