HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: Chats revelan comunicación entre Villar y Francesca | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Laura Spoya confiesa que aún mantiene diente fracturado tras el accidente: ''Tengo que regresar a trabajar''

A pesar de la recomendación médica de descanso, la exmiss Perú decidió regresar a la televisión para cumplir con sus responsabilidades laborales y aseguró que todavía sigue en proceso de recuperación tras sufrir un aparatoso accidente.

Laura Spoya relató su experiencia tras sufrir la fractura de un diente en el accidente vehicular.
Laura Spoya relató su experiencia tras sufrir la fractura de un diente en el accidente vehicular. | Foto: composición LR/Al Sexto Día/IG - Panamericana Televisión

Laura Spoya volvió a llamar la atención tras su reaparición en la conducción de 'Al Sexto Día'. Su regreso no solo significó su retorno a la pantalla chica, sino también un emotivo momento de sinceridad en el que confesó las secuelas físicas y emocionales que aún enfrenta tras el aparatoso accidente vehicular que marcó su vida personal.

En ese contexto, la conductora reveló en vivo que la fuerza del impacto le dejó varias lesiones: algunas visibles y otras que aún arrastra en silencio. Entre las secuelas que más complicaciones le generan a diario mencionó un problema dental a raíz del choque, que —según detalló— incluso le provoca sangrado en determinadas ocasiones.

PUEDES VER: Laura Spoya pide disculpas y asume su responsabilidad tras fatal accidente en Surco: "No me estoy victimizando"

lr.pe

¿Qué dijo Laura Spoya sobre su diente fracturado?

La integrante de 'La Manada' detalló cómo sobrelleva su proceso de recuperación y no ocultó la preocupación que le genera la etapa que atraviesa. Sin dejar de lado las indicaciones médicas, la ex Miss Perú contó que los especialistas le recomendaron priorizar la rehabilitación tras su cirugía de columna antes de evaluar cualquier otra intervención, como el procedimiento dental que tiene pendiente.

“Aún tengo un diente fracturado que sangra porque está fracturado, pero no puedo pasar por dos operaciones tan pronto. Tengo que volver a trabajar porque tengo que mantener mi casa, amigos”, confesó mientras la maquillaban en el detrás de cámaras del programa 'Al Sexto Día'.

PUEDES VER: Laura Spoya reaparece en redes sociales acompañada de sus hijos tras delicada operación a la columna: "Mi curita para el corazón"

lr.pe

De acuerdo con sus propias declaraciones, la razón principal por la que ha decidido postergar la operación dental también está vinculada a su situación laboral y a la necesidad de retomar sus responsabilidades profesionales: ''Tengo que regresar a trabajar'', reiteró.

¿Cuánto tiempo deberá permanecer Laura Spoya con descanso médico?

En cuanto a las molestias físicas, la exreina de belleza reconoció que, aunque su regreso a la conducción televisiva la llena de entusiasmo por lo que significa en su carrera profesional, recibió la recomendación médica de guardar 3 meses de descanso durante su recuperación. No obstante, decidió no acatar por completo esta indicación y optó por volver a la pantalla chica, convencida de que no quería dejar pasar la oportunidad de retomar su lugar frente a las cámaras.

“Ya estoy aquí en contra de mi doctor Salazar porque tenía que estar tres meses de descanso, pero necesitaba regresar porque el show debe continuar. Es el primer día que logro no llorar durante el día”, expresó con emoción.

Notas relacionadas
Laura Spoya sobre joven que retiró sus cosas de su auto tras accidente en Surco: "No tengo por qué dar una explicación"

Laura Spoya sobre joven que retiró sus cosas de su auto tras accidente en Surco: "No tengo por qué dar una explicación"

LEER MÁS
Laura Spoya regresa a 'Al sexto día' tras aparatoso accidente y delicada operación a la columna: "Después de la tormenta llega la calma"

Laura Spoya regresa a 'Al sexto día' tras aparatoso accidente y delicada operación a la columna: "Después de la tormenta llega la calma"

LEER MÁS
Magaly Medina critica a Laura Spoya por reaparecer en cámaras y hacer bromas sobre accidente vehicular: "Una irresponsable"

Magaly Medina critica a Laura Spoya por reaparecer en cámaras y hacer bromas sobre accidente vehicular: "Una irresponsable"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

LEER MÁS
Isabella Ladera sorprende al revelar cuánto tiempo de gestación lleva del hijo de Hugo García: "Bebé de mi alma"

Isabella Ladera sorprende al revelar cuánto tiempo de gestación lleva del hijo de Hugo García: "Bebé de mi alma"

LEER MÁS
Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

Real Madrid vs Getafe EN VIVO vía ESPN: golazo de volea de Satriano en el Bernabéu por LaLiga de España

Espectáculos

Laura Spoya reaparece en 'La manada' pese a recomendación médica y reflexiona: "Esto para mí es una segunda oportunidad"

Paco Bazán envía carta notarial a Erick Delgado por querer apropiarse del canal de YouTube de ambos: "Me cabeceó con mi parte"

Actores Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto, según Law Roach en los Sag Awards 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos: Encuestas presidenciales Elecciones 2026

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025