HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     
Espectáculos

Melissa Paredes se muestra conmovida en redes por el viaje de su hija con Ale Venturo y Rodrigo Cuba: “Despedirte de tu bebé”

La actriz Melissa Paredes compartió sus sentimientos tras la partida de su primogénita junto a Ale Venturo y Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes se muestra conmovida en redes por el viaje de su hija con Ale Venturo y Rodrigo Cuba: “Despedirte de tu bebé”
Melissa Paredes se muestra conmovida en redes por el viaje de su hija con Ale Venturo y Rodrigo Cuba: “Despedirte de tu bebé”

Melissa Paredes rompió su silencio ahora que su hija se fue de viaje a Disney acompañada de Ale Venturo y Rodrigo Cuba. La actriz no ocultó la pena que le generó separarse de su pequeña, aunque enfatizó que lo más importante era la ilusión de su engreída.

La artista explicó que los sentimientos personales quedaron en segundo plano, priorizando la felicidad de la menor. Para ella, lo esencial es que su hija disfrute cada instante del paseo y viva la experiencia con entusiasmo y alegría.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo en celebración navideña: ‘Moría por el rosa’

lr.pe

Melissa Paredes revela cómo se siente mientras su hija se fue de viaje

A través de Instagram, Melissa Paredes relató lo que sintió mientras ayudaba a su hija a preparar la maleta. “Sentimientos encontrados en que va a tener un viaje súper lindo y el despedirte por unos días de tu bebé”, escribió la actriz.

Melissa Paredes se muestra sensible por vieja de su hija.

Melissa Paredes se muestra sensible por vieja de su hija.

La artista también contó que ocultó la tristeza para no preocupar a su hija. “Ayer que la acompañé a hacer su maletita con mucha ilusión y a la vez con ese nudo en la garganta que no puedo hacer notar, porque lo más importante es darle seguridad a ella y que se vaya feliz a un viaje súper lindo. Ella ama Disney y verla feliz es lo más lindo (...) sé que la pasará genial”, agregó.

PUEDES VER: Melissa Paredes revela que hizo las paces con Ale Venturo tras conflicto familiar: 'Me da flojera estar peleándome'

lr.pe

Ale Venturo y Rodrigo Cuba acompañan a la menor

Ale Venturo compartió imágenes en su cuenta de Instagram donde se observa a la hija de Melissa disfrutando dentro del aeropuerto, instantes antes de despegar.

Rodrigo Cuba también difundió una fotografía tras arribar a Estados Unidos. Aparece junto a su pareja y las niñas, aprovechando las vacaciones y los días previos al Año Nuevo para compartir en familia y asegurar momentos inolvidables.

Notas relacionadas
Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo en celebración navideña: ‘Moría por el rosa’

Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo en celebración navideña: ‘Moría por el rosa’

LEER MÁS
Melissa Paredes analiza demandar a Magaly Medina pese a su rectificación en vivo: “Le exhorto a no pronunciarse sobre mi hija”

Melissa Paredes analiza demandar a Magaly Medina pese a su rectificación en vivo: “Le exhorto a no pronunciarse sobre mi hija”

LEER MÁS
Melissa Paredes revela que hizo las paces con Ale Venturo tras conflicto familiar: "Me da flojera estar peleándome"

Melissa Paredes revela que hizo las paces con Ale Venturo tras conflicto familiar: "Me da flojera estar peleándome"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariella Zanetti lanza polémico comentario contra Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "¡Mutea!"

Mariella Zanetti lanza polémico comentario contra Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "¡Mutea!"

LEER MÁS
Fallece Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTv y productor de 'Esto es guerra'

Fallece Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTv y productor de 'Esto es guerra'

LEER MÁS
Fallece Brigitte Bardot, actriz e ícono del cine francés, a los 91 años

Fallece Brigitte Bardot, actriz e ícono del cine francés, a los 91 años

LEER MÁS
Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

LEER MÁS
Fans conmocionados por la última publicación antes de morir de Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual: “Tan joven, que pena”

Fans conmocionados por la última publicación antes de morir de Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual: “Tan joven, que pena”

LEER MÁS
Hija de Adolfo Chuiman se va del Perú tras pasar Navidad en familia y conmueve con emotivo mensaje: “Lo más difícil”

Hija de Adolfo Chuiman se va del Perú tras pasar Navidad en familia y conmueve con emotivo mensaje: “Lo más difícil”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Espectáculos

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Son del Duke presenta a la gemela de Ana Lucía Urbina como su nueva integrante: "2026 se viene con fuerza"

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025