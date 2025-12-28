Melissa Paredes se muestra conmovida en redes por el viaje de su hija con Ale Venturo y Rodrigo Cuba: “Despedirte de tu bebé”

Melissa Paredes rompió su silencio ahora que su hija se fue de viaje a Disney acompañada de Ale Venturo y Rodrigo Cuba. La actriz no ocultó la pena que le generó separarse de su pequeña, aunque enfatizó que lo más importante era la ilusión de su engreída.

La artista explicó que los sentimientos personales quedaron en segundo plano, priorizando la felicidad de la menor. Para ella, lo esencial es que su hija disfrute cada instante del paseo y viva la experiencia con entusiasmo y alegría.

Melissa Paredes revela cómo se siente mientras su hija se fue de viaje

A través de Instagram, Melissa Paredes relató lo que sintió mientras ayudaba a su hija a preparar la maleta. “Sentimientos encontrados en que va a tener un viaje súper lindo y el despedirte por unos días de tu bebé”, escribió la actriz.

La artista también contó que ocultó la tristeza para no preocupar a su hija. “Ayer que la acompañé a hacer su maletita con mucha ilusión y a la vez con ese nudo en la garganta que no puedo hacer notar, porque lo más importante es darle seguridad a ella y que se vaya feliz a un viaje súper lindo. Ella ama Disney y verla feliz es lo más lindo (...) sé que la pasará genial”, agregó.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba acompañan a la menor

Ale Venturo compartió imágenes en su cuenta de Instagram donde se observa a la hija de Melissa disfrutando dentro del aeropuerto, instantes antes de despegar.

Rodrigo Cuba también difundió una fotografía tras arribar a Estados Unidos. Aparece junto a su pareja y las niñas, aprovechando las vacaciones y los días previos al Año Nuevo para compartir en familia y asegurar momentos inolvidables.