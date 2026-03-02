HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Laura Spoya reaparece en 'La manada' pese a recomendación médica y reflexiona: "Esto para mí es una segunda oportunidad"

Laura Spoya reveló que ha regresado a las cámaras en contra de la recomendación de su médico, pero aseguró que entiende este accidente como una última oportunidad para cambiar su vida y hacer algo trascendente.

Laura Spoya regresa al podcast a 'La manada' Foto: Composición LR
Laura Spoya regresa al podcast a 'La manada' Foto: Composición LR | Captura YouTube de 'La manada'

Laura Spoya reapareció en el podcast 'La manada', a menos de un mes de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito en Surco que casi le cuesta la vida y que pudo dejarla cuadripléjica. Desde el estudio de 'Satélite', la exreina de belleza reveló que la decisión de regresar al programa digital va en contra de la recomendación de su médico.

En la misma línea, Spoya explicó que el trayecto desde su vivienda hasta el set dura cerca de una hora, un recorrido complicado debido a los huecos y rompemuelles en las vías. "La vibración mueve el trabajo de reconstrucción de la vértebra", detalló, al referirse a las secuelas físicas que aún enfrenta tras el accidente. 

PUEDES VER: Laura Spoya sobre joven que retiró sus cosas de su auto tras accidente en Surco: 'No tengo por qué dar una explicación'

lr.pe

Laura Spoya y su segunda oportunidad de vida

"Esto para mí es una segunda oportunidad, la última oportunidad, y por algo estoy aquí. Uno no se salva de un accidente tan aparatoso por suerte", reflexionó Laura Spoya. Además, reveló que no quedó parapléjica "por un pedacito", lo que evitó que pierda la movilidad. "El milímetro que cambió mi vida", expresó.

Asimismo, la figura televisiva reconoció que ha reflexionado sobre sus decisiones. "Siempre me ha gustado vivir el día a día sin pensar demasiado". Sin embargo, aseguró que el accidente la llevó a replantear por completo su estilo de vida. "Cuando pasó todo esto empecé a buscar una casa en Cusco para irme durante un año, pero no se trata de huir de tus problemas, si no de enfrentarlos", señaló.

PUEDES VER: Magaly Medina critica a Laura Spoya por reaparecer en cámaras y hacer bromas sobre accidente vehicular: 'Una irresponsable'

lr.pe

Laura Spoya descarta victimizarse tras accidente vehicular

La conductora de 'Al sexto día' también enfatizó que es consciente de que la percepción pública sobre su persona no cambiará de la noche a la mañana. No obstante, se mostró aliviada de que el accidente solo la involucrara a ella y no a terceros que pudieron resultar gravemente afectados.

"Si yo tenía que hacer algo en la madrugada, es algo muy personal. Ha sido un accidente que pudo haberme pasado de tarde, pero tuve la suerte de que fue en un momento en el que no salió afectada una tercera persona. Acá la afectada fui yo, yo siempre colaboré con todos los procesos", finalizó. 

