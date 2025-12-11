HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Paredes analiza demandar a Magaly Medina pese a su rectificación en vivo: “Le exhorto a no pronunciarse sobre mi hija”

Magaly Medina se rectificó en su programa tras admitir que se equivocó sobre denuncia de Melissa Paredes contra Rodrigo Cuba.  

Magaly Medina y Melissa Paredes volvieron a enfrentarse. Foto: Composición LR/ATV/América TV.
Magaly Medina y Melissa Paredes volvieron a enfrentarse. Foto: Composición LR/ATV/América TV.

Magaly Medina decidió rectificarse en vivo durante su programa en ATV tras recibir la carta notarial enviada por Melissa Paredes. La polémica conductora reconoció su error al asegurar que la modelo había denunciado años atrás a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, cuando en realidad fue el futbolista quien demandó a la madre de su hija.  

“Lo que pasa es que ayer en medio de mi contestación dije que ella demandó al papá de su hija por una cosa horrible y no fue así, es cierto. Ella lo amenazó con denunciar, pero al final Cuba la denunció a ella por extorsión y chantaje", precisó Medina, antes de continuar hablando sobre la niña que ambos comparten.

Tras estas declaraciones, Paredes y el deportista compartieron un comunicado en el que la modelo confirmó que evalúa tomar medidas legales contra Magaly Medina por referirse a la pequeña en ‘Magaly TV: la firme’, pese a la rectificación pública. “Le exhorto a no pronunciarse sobre mi menor hija, dado que no tiene el consentimiento ni aprobación de ninguno de los dos padres”, escribieron.  

Comunicado hecho por Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. Foto: Instagram.

Comunicado hecho por Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Melissa Paredes revela que hizo las paces con Ale Venturo tras conflicto familiar: 'Me da flojera estar peleándome'

Melissa Paredes analiza demandar a Magaly por hablar de su hija menor

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes utilizaron sus cuentas de Instagram para compartir un comunicado en el que advierten que defenderán la privacidad de su hija frente a la exposición mediática en el programa de Magaly Medina. Este mensaje se publicó luego de que la conductora de ATV reconociera su error al afirmar que Melissa Paredes había denunciado al futbolista, lo que motivó el envió de una carta notarial.

En el anuncio conjunto, se lee en un principio: “Como padres de M.C.P., expresamos de manera conjunta nuestro rechazo absoluto a cualquier difusión, reproducción o comentario público de audios, imágenes o documentos relacionados con procesos judiciales que involucren hechos vinculados a nuestra hija. Nuestra prioridad es y será proteger su integridad, su privacidad y bienestar emocional”, escribieron.

Además, Melissa Paredes aclaró en un texto adjuntado al comunicado que evalúa demandar a Magaly Medina: “Y si bien es cierto, señora Magaly, que se ha rectificado, será mi abogado quien evaluará las acciones legales que se tomarán debido a que usted continúa pronunciándose en relación con mi menor sobre procesos archivados de años atrás. En ese sentido, la exhorto a no pronunciarse sobre mi mejor hija, dado que no tiene el consentimiento ni aprobación de ninguno de los dos padres”, finalizó la modelo.

PUEDES VER: Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: 'Ay diosito'

Así se rectificó Magaly en vivo tras carta de Melissa Paredes

Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para rectificarse tras la carta notarial enviada por Melissa Paredes y admitió que se había equivocado en dar la información.  

"Anoche que le contesté a Melissa Paredes... Ella me ha mandado una carta notarial porque la gente cree que, amedrentando los periodistas, uno va a callarse la boca y sí, lo que pasa es que ayer en medio de mi contestación dije que ella demandó al papá de su hija por una cosa horrible y no fue así, es cierto", se sinceró la presentadora.

Sin embargo, afirmó que fue Rodrigo Cuba quien denunció a Melissa Paredes por presunta extorsión. "Ella amenazó al papá de su hija con denunciar, pero al final el Gato Cuba la denunció a ella por extorsión y chantaje... Esto acabó con que un juzgado de familia determinó que ninguno de los padres era apto de estar con la menor", finalizó.

