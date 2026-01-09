Melissa Paredes también contó que le pidió a Rodrigo Cuba que se pronunciara públicamente sobre el comentario. | Foto: composición LR/Facebook/América TV

Melissa Paredes también contó que le pidió a Rodrigo Cuba que se pronunciara públicamente sobre el comentario. | Foto: composición LR/Facebook/América TV

Melissa Paredes no se quedó callada después de que se hiciera viral el 'like' que Rodrigo 'Gato' Cuba dio a un polémico comentario sobre ella. La actriz e influencer reveló que le reclamó directamente al futbolista peruano, exigiéndole una explicación por su reacción en redes sociales. Según contó, él respondió que todo se trató de una confusión.

El pronunciamiento de Melissa llega en un contexto en que ambos reciben comentarios, luego de que la también empresaria se mostrara indignada al ver el corte de cabello que su exesposo le hizo a Mía, la hija que tienen en común.

El comentario sobre Melissa Paredes que recibió un 'like' de 'Gato' Cuba

En medio de la polémica, las redes sociales se dividieron entre quienes respaldaban la reacción de Melissa Paredes —al considerar que se trataba de una acción no consultada— y quienes defendían a 'Gato' Cuba en su rol de padre de Mía. Sin embargo, un comentario en particular terminó por encender aún más el debate debido al 'like' que dejó el futbolista.

En este, la actriz de 'Al fondo hay sitio' fue señalada por supuestamente no poner límites a su hija. 'Gente, él es su papá. Así como Melissa le compra, le pinta, hace lo que quiere, él también tiene derechos, así que shhh', se lee en el mensaje. La reacción de Cuba fue suficiente para que muchos interpretaran que estaba de acuerdo con esa postura.

"No se dio cuenta": así justificó 'Gato' Cuba su polémico 'like', según Melissa Paredes

Melissa Paredes abordó esa situación en una reciente entrevista con 'América Noticias'. Según declaró, llegó a pedirle una explicación a Rodrigo Cuba, quien se justificó alegando que había malinterpretado el comentario. "Él dice que no, que no se ha dado cuenta de ese 'like', que parece que pensó que estaba diciendo otra cosa y le dio 'like', pero ya la gente está especulando", declaró.

Asimismo, la figura de la farándula nacional contó que le pidió a su exesposo que desmintiera públicamente los señalamientos en su contra, aunque no especificó la respuesta del deportista. "Le dije que aclare, que cómo va a decir eso. Que se le pinte el pelo a la niña, jamás. Obviamente, creo que él no lo permitiría tampoco. Ambos somos padres, ambos podemos decidir sobre nuestra hija consultándonos", sentenció, dejando en claro que, para ella, los dos pueden ejercer su responsabilidad parental sobre Mía, pero siempre de mutuo consenso.