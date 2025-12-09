HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Melissa Paredes revela que hizo las paces con Ale Venturo tras conflicto familiar: "Me da flojera estar peleándome"

Melissa Paredes confirmó que logró un acercamiento con Ale Venturo y que ambas dejaron atrás sus diferencias, asegurando que hoy mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijas. 

Melissa Paredes reveló que limó asperezas con Ale Venturo Foto: Composición LR
Melissa Paredes reveló que limó asperezas con Ale Venturo Foto: Composición LR

Melissa Paredes conversó con Kenji Fujimori en una extensa y sincera entrevista donde tocaron diversos temas, entre ellos, cómo es actualmente su relación con Ale Venturo, actual pareja de su exesposo y padre de su hija, Rodrigo Cuba. La actriz reveló detalles del acercamiento con la influencer y aseguró que las rencillas entre ambas quedaron en el pasado.

Paredes contó que ha logrado superar las discrepancias con Venturo, quien en el pasado criticó la crianza de la hija de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba. Meses después, la exconductora de 'América hoy' reveló que ambas lograron limar asperezas y que fue la empresaria quien tomó la iniciativa para aclarar la situación.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: 'Ay diosito'

lr.pe

Melissa Paredes confesó que hizo las paces con Ale Venturo

Durante su visita a 'Tampodcast, programa de YouTube conducido por Kenji Fujimori, Melisa Paredes reveló que actualmente mantiene un trato cordial con Ale Venturo, pareja de Rodrigo Cuba. “Ahora estamos bien. Hemos conversado como mamás y hemos puesto los puntos sobre la mesa; le he dejado claros los míos (...) Pero sí hubo unos comentarios que no me gustaron y ella quiso conversar conmigo para pedirme las disculpas del caso, como mamá. Se las acepté”, declaró.

Explicó que reaccionó así porque “a veces se me sale la leona, y en ese momento le dije las cosas como son: lo que pensaba y lo que sentía. Borrón y cuenta nueva; volvemos a empezar”. Estas declaraciones coinciden con las dadas por Ale Venturo, quien afirmó que los malos entendidos quedaron atrás luego de una conversación privada que puso fin a las tensiones mediáticas.

PUEDES VER: Ale Venturo sorprende al revelar qué tipo de relación mantiene con Melissa Paredes: 'Paz y amor para todos'

lr.pe

¿Qué dijo Ale Venturo sobre la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

Durante su participación en el canal 'Historias detrás de la historia', Rodrigo Cuba y Ale Venturo protagonizaron un momento incómodo mientras el futbolista hablaba de la crianza de su hija mayor. Ale, con un gesto de disgusto, comentó que cuando salían con la niña, Rodrigo solía comprarle todo lo que pedía.

Más adelante, y en referencia a este episodio, Melissa Paredes explicó a Kenji Fujimori: “Poniendo un poco en contexto, yo creo que ella se refería también a que, por ejemplo, Rodrigo es como… pues, malcriador, ¿no? Son los que hacen el papel de ‘buenos’ con la niña”. Añadió que, en muchos casos, los papás no saben decir que no, mientras que las mamás suelen explicar que no pueden comprar cada cosa que sus hijas pidan. 

Notas relacionadas
Ale Venturo sorprende al revelar qué tipo de relación mantiene con Melissa Paredes: "Paz y amor para todos"

Ale Venturo sorprende al revelar qué tipo de relación mantiene con Melissa Paredes: "Paz y amor para todos"

LEER MÁS
Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

LEER MÁS
Melissa Paredes se reencuentra con Ale Venturo durante el cumpleaños de su hija mayor con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes se reencuentra con Ale Venturo durante el cumpleaños de su hija mayor con Rodrigo Cuba

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Irivarren sorprende al revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren sorprende al revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

LEER MÁS
Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

LEER MÁS
¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

¡Son enamorados! Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma su relación con Yarita Lizeth: "La vida nos ha traído sorpresas"

LEER MÁS
Tilsa Lozano asegura que su exesposo Jackson Mora le debe dinero a miembros de su familia: "Lo viene 'pelotudeando' desde hace meses"

Tilsa Lozano asegura que su exesposo Jackson Mora le debe dinero a miembros de su familia: "Lo viene 'pelotudeando' desde hace meses"

LEER MÁS
Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

Dina Páucar le da su bendición a Yarita Lizeth tras revelarse que es pareja de su hijo Alejandro: "Estoy feliz"

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Espectáculos

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: “Todo salió bien”

Bryan Torres sorprende al deslizar que Melissa Klug lo habría agredido tras altercado con Samahara Lobatón: “Lo tengo grabado”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025