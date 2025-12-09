Melissa Paredes conversó con Kenji Fujimori en una extensa y sincera entrevista donde tocaron diversos temas, entre ellos, cómo es actualmente su relación con Ale Venturo, actual pareja de su exesposo y padre de su hija, Rodrigo Cuba. La actriz reveló detalles del acercamiento con la influencer y aseguró que las rencillas entre ambas quedaron en el pasado.

Paredes contó que ha logrado superar las discrepancias con Venturo, quien en el pasado criticó la crianza de la hija de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba. Meses después, la exconductora de 'América hoy' reveló que ambas lograron limar asperezas y que fue la empresaria quien tomó la iniciativa para aclarar la situación.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Melissa Paredes confesó que hizo las paces con Ale Venturo

Durante su visita a 'Tampodcast, programa de YouTube conducido por Kenji Fujimori, Melisa Paredes reveló que actualmente mantiene un trato cordial con Ale Venturo, pareja de Rodrigo Cuba. “Ahora estamos bien. Hemos conversado como mamás y hemos puesto los puntos sobre la mesa; le he dejado claros los míos (...) Pero sí hubo unos comentarios que no me gustaron y ella quiso conversar conmigo para pedirme las disculpas del caso, como mamá. Se las acepté”, declaró.

Explicó que reaccionó así porque “a veces se me sale la leona, y en ese momento le dije las cosas como son: lo que pensaba y lo que sentía. Borrón y cuenta nueva; volvemos a empezar”. Estas declaraciones coinciden con las dadas por Ale Venturo, quien afirmó que los malos entendidos quedaron atrás luego de una conversación privada que puso fin a las tensiones mediáticas.

¿Qué dijo Ale Venturo sobre la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

Durante su participación en el canal 'Historias detrás de la historia', Rodrigo Cuba y Ale Venturo protagonizaron un momento incómodo mientras el futbolista hablaba de la crianza de su hija mayor. Ale, con un gesto de disgusto, comentó que cuando salían con la niña, Rodrigo solía comprarle todo lo que pedía.

Más adelante, y en referencia a este episodio, Melissa Paredes explicó a Kenji Fujimori: “Poniendo un poco en contexto, yo creo que ella se refería también a que, por ejemplo, Rodrigo es como… pues, malcriador, ¿no? Son los que hacen el papel de ‘buenos’ con la niña”. Añadió que, en muchos casos, los papás no saben decir que no, mientras que las mamás suelen explicar que no pueden comprar cada cosa que sus hijas pidan.