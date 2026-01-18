HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Bryan Torres cierra su cuenta de Instagram tras agredir a Samahara Lobatón

El cantante de Barrio Fino, Bryan Torres, desapareció de redes sociales luego de la denuncia por violentar contra Samahara Lobatón.

Bryan Torres cerró su cuenta de Instagram tras agredir a Samahara Lobatón.
Bryan Torres cerró su cuenta de Instagram tras agredir a Samahara Lobatón. | Foto composición LR / Google

Luego de agredir físicamente a Samahara Lobatón en el departamento que compartían, Bryan Torres optó por mantenerse al margen y no brindar declaraciones. La acción quedó registrada en imágenes que rápidamente se viralizaron, dejando constancia de la violencia ejercida.

En medio del escándalo, el salsero cerró su perfil de Instagram, lo que ha sido interpretado por algunos usuarios como un intento de evadir responsabilidades. La desaparición de su cuenta se suma a su silencio frente a los medios y autoridades.

Bryan Torres cerró su cuenta de Instagram.

Bryan Torres cerró su cuenta de Instagram.

Melissa Klug denunció a Bryan Torres

Como se recuerda, Melissa Klug, madre de Samahara, acudió de inmediato a la comisaría tras observar las imágenes del ataque. La denuncia formal busca que se investigue la tentativa de feminicidio perpetrada por Bryan Torres.

Según Klug, nadie esperaba que el cantante optara por desaparecer de redes sociales tras la agresión. Las autoridades han sido alertadas sobre la urgencia del caso para evitar cualquier intento de fuga.

Bryan Torres ya cuenta con defensa legal tras agredir a Samahara Lobatón

El estudio Salas Beteta Abogados asumió la defensa de Bryan Torres, anunciando su intervención mediante un comunicado en redes sociales. Uno de los abogados explicó que evaluarán la influencia de la presión mediática en decisiones de fiscales, jueces y autoridades vinculadas al proceso.

“El Estudio Salas Beteta asume la defensa del señor Bryan Torres en la denuncia por supuesta tentativa de feminicidio en agravio de Samahara Lobatón. Vamos a poner a prueba con nuestro trabajo como es que la presión mediática influye o no en las decisiones de fiscales, jueces y diversas autoridades vinculadas al sistema”, afirmó el jurista.

