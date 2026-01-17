HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug advierte que Bryan Torres estaría planeando irse del Perú para evitar la justicia: “Están tratando de llevárselo”

La empresaria Melissa Klug se pronunció en vivo en 'Amor y Fuego' sobre la delicada situación de su hija Samahara Lobatón, víctima de agresión por parte de Bryan Torres. 

Melissa Klug se enlazó en vivo con el programa 'Amor y Fuego' el 16 de enero y explicó la preocupación que tiene por su hija Samahara Lobatón, luego de que el padre de sus últimos dos hijos, Bryan Torres, la agrediera. La empresaria señaló que recibió información sobre los movimientos del salsero y teme que planee abandonar el territorio nacional.

La conocida 'Blanca de Chucuito' precisó que personas cercanas le han advertido sobre un posible plan para que Torres deje Perú. “Yo tengo también personas que me dicen: ‘Se va a escapar del país’, ‘Se va a ir del país’, ‘Están tratando de llevárselo’“, declaró.

Melissa Klug en contacto con la Fiscalía y pide que actúen contra Bryan Torres

En esa misma línea, Klug también cuestionó la inacción de las autoridades frente a la denuncia pública de violencia de género. La empresaria indicó que el tiempo resulta determinante, sobre todo por la gravedad de los hechos documentados en video.

Klug señaló que mantiene comunicación directa con los fiscales, pero considera que todo favorece al presunto agresor porque no se observan resultados inmediatos. “Estoy hablando con los fiscales y me dicen que están trabajando en todo, pero yo me pregunto ¿por qué se demoran tanto?“, expresó.

Melissa Klug teme que Bryan Torres ponga a Samahara en contra ella

En otro momento, Melissa Klug indicó que teme que el salsero intente influir en Samahara para que se vuelva en su contra. Asimismo, precisó que su mayor preocupación es la seguridad y estabilidad emocional de su hija durante este proceso.

Temo por su vida, temo que él vaya y la siga llenando de cosas, que la envenene contra mí, ‘Mira lo que tu mamá quiere hacerme’ y que la enfrente a mí, eso es lo que pretende”, afirmó Klug.

