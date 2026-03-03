HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR
Audiencia EN VIVO del pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar

Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC

El Tribunal Constitucional declaró la prescripción del proceso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, anuló la condena de 12 años impuesta en 2023 y ordenó la inmediata libertad del exministro, quien permanecía recluido desde abril de ese año.

El exministro del Interior Daniel Urresti abandonó esta tarde el penal Castro Castro tras casi tres años de prisión, luego de que el Tribunal Constitucional dictara la nulidad de su condena y ordenara su inmediata libertad en el caso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El congresista José Luna del partido Podemos subió una foto al exterior del penal, en el que se observa a Urresti también acompañado por su esposa, Juanita Talledo, quien es candidata al Senado por ese partido y su hijo.

Cabe recordar que en una decisión adoptada por mayoría de seis votos contra uno, el TC declaró nula la sentencia de 12 años de prisión que se le impuso en abril de 2023 por el Poder Judicial, al determinar que la acción penal había prescrito legalmente y que no correspondía aplicar retroactivamente la figura de 'crimen de lesa humanidad' a hechos ocurridos en 1988.

El fallo, emitido en el Expediente 02939-2025-PHC/TC, sostiene que el plazo para investigar y sancionar por los delitos imputados a Urresti ya había vencido conforme al Código Penal vigente al momento de los hechos, por lo que la continuación de la sentencia constituía una vulneración del principio de legalidad penal.

Noticia en desarrollo...

Caso Urresti: ¿El tiempo lava la sangre?, por Marco Zileri

Caso Urresti: ¿El tiempo lava la sangre?, por Marco Zileri

TC no absuelve a Urresti: declara prescripción y anula la condena

TC no absuelve a Urresti: declara prescripción y anula la condena

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Rosa María Palacios desmiente versión de López Aliaga de que conoció a su padre: "Me dijo que nunca lo había visto"

Rosa María Palacios desmiente versión de López Aliaga de que conoció a su padre: "Me dijo que nunca lo había visto"

Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y así van los otros candidatos

Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y así van los otros candidatos

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

