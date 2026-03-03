Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC | Foto: difusión | Foto: difusión

El exministro del Interior Daniel Urresti abandonó esta tarde el penal Castro Castro tras casi tres años de prisión, luego de que el Tribunal Constitucional dictara la nulidad de su condena y ordenara su inmediata libertad en el caso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El congresista José Luna del partido Podemos subió una foto al exterior del penal, en el que se observa a Urresti también acompañado por su esposa, Juanita Talledo, quien es candidata al Senado por ese partido y su hijo.

Foto: X/ José Luna

Cabe recordar que en una decisión adoptada por mayoría de seis votos contra uno, el TC declaró nula la sentencia de 12 años de prisión que se le impuso en abril de 2023 por el Poder Judicial, al determinar que la acción penal había prescrito legalmente y que no correspondía aplicar retroactivamente la figura de 'crimen de lesa humanidad' a hechos ocurridos en 1988.

El fallo, emitido en el Expediente 02939-2025-PHC/TC, sostiene que el plazo para investigar y sancionar por los delitos imputados a Urresti ya había vencido conforme al Código Penal vigente al momento de los hechos, por lo que la continuación de la sentencia constituía una vulneración del principio de legalidad penal.

Noticia en desarrollo...