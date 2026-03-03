El nombre de Miguel Trauco vuelve a ocupar titulares, esta vez por una noticia vinculada al ámbito deportivo familiar. En medio de la atención pública que rodea al lateral peruano en las últimas semanas, su hijo ha dado un paso relevante en su formación futbolística tras ser convocado a la selección peruana de su categoría.

La noticia fue difundida por la madre del hijo del lateral izquierdo, quien utilizó su cuenta de Instagram para expresar su orgullo. La publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores y usuarios que destacaron el logro del adolescente, quien empieza a abrirse camino en el fútbol competitivo siguiendo la huella de su padre.

Hijo de Miguel Trauco convocado en su categoría a la selección nacional

La convocatoria del hijo de Miguel Trauco representa un avance significativo en su proceso deportivo. Aunque no se detallaron mayores precisiones sobre la categoría específica ni el torneo que afrontará, la imagen compartida muestra al menor vistiendo la indumentaria oficial de la selección peruana, símbolo del llamado federativo.

Este tipo de llamados suele ser resultado de un seguimiento constante al desempeño de jóvenes talentos en divisiones menores. En ese contexto, el hijo del exfutbolista de Alianza Lima comienza a consolidar su proyección dentro del fútbol formativo nacional, un escenario exigente donde disciplina, constancia y rendimiento marcan la diferencia.

Madre del hijo de Miguel Trauco orgullosa por logro de su hijo

Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco y madre del hijo de su hijo, acompañó la fotografía con un mensaje cargado de emoción. “Hoy mi corazón no cabe en el pecho. Verte cumplir uno de tus sueños y ser convocado a la Selección Peruana es una bendición inmensa. Todo tu esfuerzo, disciplina y amor por el fútbol están dando frutos”, escribió.

La exesposa de Miguel Trauco también subrayó el compromiso del menor en su formación deportiva y cerró su publicación con una frase que resume el respaldo familiar: “Estoy infinitamente orgullosa de ti, hijo mío. Este es solo el comienzo de cosas maravillosas. Mamá siempre contigo”.

Mientras el futbolista continúa enfocado en su carrera profesional, el logro de su hijo añade un nuevo capítulo al apellido Trauco dentro del balompié peruano.