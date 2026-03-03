HOYSuscripcion LR Focus

Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Caso Cuellos Blancos: TC rechaza habeas corpus de César Hinostroza y ratifica 36 meses de prisión preventiva     
Crisis del gas en Perú: Indira Huilca vs Velásquez Quesquén | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Caso Cuellos Blancos: TC rechaza habeas corpus de César Hinostroza y ratifica 36 meses de prisión preventiva

La defensa del exjuez supremo fundamentó el requerimiento indicando que supuestamente se había vulnerado los derechos al secreto de las comunicaciones, a un juez legal, al procedimiento predeterminado por la ley y al principio de legalidad procesal penal.

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses. Foto: X
César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses. Foto: X

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente una demanda de Habeas Corpus presentada por el exjuez supremo César Hinostroza, con la que buscaba anular la orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra y se suspenda la orden de captura nacional e internacional por el caso Cuellos Blancos.

La defensa del exjuez supremo fundamentó el requerimiento indicando que supuestamente se había vulnerado los derechos al secreto de las
comunicaciones, a un juez legal, al procedimiento predeterminado por la ley y al principio de legalidad procesal penal.

LAS MENTIRAS DE LÓPEZ ALIAGA Y BALCÁZAR EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Se refirió, además, a la resolución de detención preliminar que resultó en la detención de su cliente el 19 de octubre del 2018 durante un plazo de 10 días.

Al respecto, sustentó que para dictar la resolución de detención preliminar el juez del juzgado demandado no realizó control alguno sobre la legalidad de las grabaciones que utilizó para fundamentar dicha medida, "por lo que su resolución es nula". Añade que la medida fue innecesaria porque fue solicitada por la fiscalía suprema cuando ya no existía investigación preliminar alguna en su contra.

"Fue detenido por la policía española e internado con fines de extradición en un pabellón para organizaciones criminales de un penal español, debido al delito imputado por el Estado peruano, lo cual le causó un daño irreparable. Añade que el referido juez supremo no era juez titular, sino un juez provisional que no pertenecía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que se afectó el derecho al juez legal", sustentó la defensa.

Fundamentos del TC

Por su parte, el pleno del Tribunal Constitucional resolvió que los puntos planteados en la demanda deben ser declarados improcedentes, debido a que sobre la controversia relacionada con la supuesta nulidad de las resoluciones legislativas cuestionadas y de las decisiones judiciales que dictaron prisión preventiva ya existe un fallo previo con autoridad de cosa juzgada constitucional.

Además, recordó que en la sentencia emitida en 2020 se determinó que la autoridad judicial fundamentó de manera suficiente la aplicación de la medida coercitiva, detallando cómo se cumplían los requisitos establecidos por la ley para ordenar la prisión preventiva, en concordancia con los estándares constitucionales.

Caso Cuellos Blancos: Poder Judicial ratifica levantar secreto de comunicaciones del expremier Eduardo Arana

Caso Cuellos Blancos: Poder Judicial ratifica levantar secreto de comunicaciones del expremier Eduardo Arana

Víctor Rodriguez Monteza, exfiscal supremo vinculado a los Cuellos Blancos, señaló ante el TC que su destitución fue "injusta"

Víctor Rodriguez Monteza, exfiscal supremo vinculado a los Cuellos Blancos, señaló ante el TC que su destitución fue "injusta"

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

Cuánto es la multa por no votar: montos para Elecciones 2026

Daniel Urresti sale libre beneficiado por TC: familia de Hugo Bustíos denuncia afectación al estado de derecho

Daniel Urresti sale libre beneficiado por TC: familia de Hugo Bustíos denuncia afectación al estado de derecho

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Caso Cuellos Blancos: TC rechaza habeas corpus de César Hinostroza y ratifica 36 meses de prisión preventiva

Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Partidos de la Copa Libertadores EN VIVO: Barcelona SC vs Botafogo juegan HOY

Política

Fiscalía investiga fuga de gas en la selva de Cusco: inicia diligencias "urgentes" para buscar a responsables

Daniel Urresti sale libre beneficiado por TC: familia de Hugo Bustíos denuncia afectación al estado de derecho

Candidata al Senado por el Partido Morado sobre López Aliaga: “Está tan fuera de la realidad que ya nos preocupa”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Cuellos Blancos: TC rechaza habeas corpus de César Hinostroza y ratifica 36 meses de prisión preventiva

Fiscalía investiga fuga de gas en la selva de Cusco: inicia diligencias "urgentes" para buscar a responsables

Daniel Urresti sale libre beneficiado por TC: familia de Hugo Bustíos denuncia afectación al estado de derecho

