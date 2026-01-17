Melissa Klug se enlazó en vivo con Amor y Fuego el 16 de enero y expresó su preocupación por la situación de su hija Samahara Lobatón, víctima de agresión por parte de Bryan Torres. Al cierre de la entrevista, la empresaria dirigió palabras cargadas de emoción hacia su hija, mostrando su afecto y respaldo.

El conductor Rodrigo González le pidió un mensaje final para Samahara. La conocida 'Blanca de Chucuito' respondió, pero no pudo evitar conmoverse: “No puedo…Decirle a mi hija que no está sola y que nos busque, que se refugie en nosotros, porque nosotros no la vamos a abandonar y agradecerle a ustedes y a la doctora”.

Rodrigo González aconseja a Samahara Lobatón tras ser víctima de agresión

Rodrigo González aprovechó para reforzar la importancia de que Samahara acepte ayuda y se proteja de quienes intenten manipularla.

“Gracias a ti Melissa y esperemos, estamos todos atentos a esto de que haya un nuevo comienzo y a Samahara que seguro no está viendo sin duda depende de ti, esas lágrimas de tu madre te indican quién es la persona en la que te tienes que refugiar, quién es la gente que te quiere de verdad, no el que te manipula, no el que te está agrediendo, necesitas ayuda, ya la pediste, déjate ayudar”, añadió el presentador.

Melissa Klug teme que Bryan Torres busque salir del país

La empresaria señaló que ha recibido información sobre los posibles movimientos de Bryan Torres y teme que el salsero planee abandonar Perú para evadir la justicia. Personas cercanas le habrían advertido sobre un plan para que Torres deje el país, lo que aumenta su preocupación por la seguridad de Samahara.

“Yo tengo también personas que me dicen: ‘Se va a escapar del país’, ‘Se va a ir del país’, ‘Están tratando de llevárselo’“, declaró Melissa Klug durante su intervención.

Melissa Klug cuestiona reacción de Abel Lobatón tras agresión

En otro momento, la empresaria criticó la tardanza de Abel Lobatón, padre de Samahara, para actuar tras conocer la agresión de Bryan Torres. Durante el programa, respondió a un comentario de Rodrigo González, quien señaló que si él fuera el padre, ya habría confrontado al salsero.

Melissa Klug coincidió y expresó su indignación ante lo que consideró una reacción insuficiente de su expareja. “Es correcto. Si él hubiera actuado, ya lo estaría buscando por cielo y tierra. Lo ha debido de encontrar y como hombre, darle la misma paliza que le dieron a su propia hija”, afirmó.