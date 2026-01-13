HOYSuscripcion LR Focus

Mónica Cabrejos pide a la Fiscalía que actúe de oficio contra Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón: “Es un intento de feminicidio”

Mónica Cabrejos afirmó que la grabación corresponde al día en que Samahara Lobatón encontró conversaciones comprometedoras en el celular de Bryan Torres. Pidió acciones contundentes del Ministerio Público.

Mónica Cabrejos se pronunció sobre la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, aclarando que no tenía conocimiento del video que documenta el incidente.
Mónica Cabrejos se pronunció sobre la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, aclarando que no tenía conocimiento del video que documenta el incidente.

Tras la difusión de las imágenes donde se puede observar la brutal agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón, una de las primeras en pronunciarse fue Mónica Cabrejos, quien justamente estuvo en el programa donde la influencer acusó al salsero de una falta de respeto a su familia. Según la psicóloga de profesión, ella no tenía conocimiento de ese video.

A través de sus redes sociales, Mónica Cabrejos aseguró que el video fue grabado el mismo día en que Samahara Lobatón enfrentó a Bryan Torres al descubrir conversaciones comprometedoras con otras mujeres. “No tengo duda alguna de que es el mismo video de la cámara de seguridad que ella tiene en su habitación del día que ella encontró los videos en la nube del teléfono. Es la misma ropa. Es el mismo short con el que él está durmiendo”, dijo.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo expresa su indignación contra Bryan Torres por violenta agresión hacia Samahara Lobatón: 'Imágenes despreciables'

Mónica Cabrejos exige medidas contra Bryan Torres

El último martes 13 de enero, Mónica Cabrejos aclaró que cuando ella fue al programa de la Chola Chabuca, no le compartieron las imágenes de la brutal agresión contra Samahara. “Solo que ella mostró una parte en el programa ‘Esta noche’. Ella no mostró esa parte del video. Yo no vi. Yo vi lo mismo que ustedes dieron al aire, que era ella reclamándole. Incluso, hay una parte en que entra la niña, la más grande, y le reclama”, expresó en su cuenta de Instagram.

Más allá de las acciones de Melissa Kug, quien denunció a Bryan Torres, Mónica pidió al Ministerio Público que tome acciones contra el salsero. “Hay que aclarar algo: es un intento de feminicidio, eso va más allá de que ellos sean personajes mediáticos (...) Yo quiero que la Fiscalía intervenga de oficio ante una prueba contundente de un intento de feminicidio”, añadió.

Por otro lado, Cabrejos reveló que aquella vez, ella pudo hablar con Lobatón. “Yo conversé con ella ese día y estaba muy afectada psicológicamente. No sabía qué hacer. No sabía controlar sus emociones. Le pregunté si seguía yendo a terapia y me dijo que no. Le dije: ‘Retoma la terapia cuando estés en estos momentos de tanta duda. La única que puede saber lo que quiere eres tú’, porque yo no le puedo decir lo que ella tiene que hacer. Ella debe decidir”, agregó a través de un video grabado desde Madrid.

