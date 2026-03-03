Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"
El técnico de la selección peruana de vóley, Antonio Rizola, se refirió acerca de la participación de los equipos que representaron al país en el Sudamericano de Clubes de Vóley.
La semana pasada culminó el Sudamericano de Clubes de Vóley, con la participación de equipos peruanos como Alianza Lima y San Martín. El técnico de la selección peruana de vóley, Antonio Rizola, habló en el programa "De Una" y se refirió acerca del nivel que mostraron las representantes de Liga Peruana de Vóley en el torneo internacional.
El experimentado estratega mostró su preocupación y dejó en claro que las voleibolistas extranjeras no mejoran el nivel del campeonato local. "Me pareció la confirmación que estamos distantes en el ámbito internacional infelizmente y que se ven las dificultades que hemos tenido y que las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato. Estoy seguro que el hincha peruano iba a disfrutar más mirando a un equipo peruano perdiendo con atletas peruanas que con extranjeras", dijo en el programa de Radio Ovación.
No sólo se refirió a las voleibolistas extranjeras, sino también habló sobre las peruanas que para él, destacaron en el Sudamericano de Vóley. "Las líberos fueron las atletas que destacaron. Creo que las peruanas podrían haber jugado más principalmente en los partidos que no eran decisivos", mencionó el brasileño.
Por último, mencionó que si bien, pareciera que la Liga Peruana de Vóley ha mejorado en cuanto a nivel por los refuerzos en los equipos, esto no suele ser del todo cierto. "Nos anima pero nos engaña, se ve extranjeras que fueron contratadas que no pisan cancha", indicó.
¿Cómo se jugará la última fecha de la Liga Peruana de Vóley?
Este fin de semana se jugarán los partidos correspondientes a la novena fecha de esta segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Esta es la lista de duelos que se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
Sábado 7 de marzo
- Circolo vs Olva Latino
- Hora: 2.45 p. m.
- Atenea vs Regatas
- Hora: 5.00 p. m.
- Universitario vs San Martín
- Hora: 7.00 p. m.
Domingo 8 de marzo
- Géminis vs Rebaza Acosta
- Hora: 3.15 p. m.
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Hora: 5.00 p. m.