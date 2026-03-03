Delia Espinoza: Congreso alista nueva inhabilitación contra exfiscal de la Nación

El Congreso de la República alista una nueva inhabilitación contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Se trata del informe final sobre las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618, en el que se recomienda la denominada “muerte civil” de la extitular del Ministerio Público, así como su inhabilitación para ejercer la función pública por diez años.

Este informe final ya había sido aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con 16 votos a favor. Según se detalla, la fiscal habría incurrido en acciones inconstitucionales al presentar la Denuncia Constitucional 549 contra los legisladores José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.

TE RECOMENDAMOS LAS MENTIRAS DE LÓPEZ ALIAGA Y BALCÁZAR EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Los mencionados parlamentarios respaldaron con su voto un dictamen que buscaba que los congresistas pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional recibieran tanto su remuneración como congresistas como su pensión. Según argumentó Espinoza en su momento, ello constituiría el delito de negociación incompatible, es decir, un aprovechamiento indebido del cargo para obtener un beneficio propio.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Espinoza ya cuenta con una inhabilitación por diez años aprobada previamente por el Congreso, relacionada con un presunto incumplimiento de la Ley 32130, normativa que devuelve a la Policía Nacional la conducción de las investigaciones preliminares de carácter penal. De acuerdo con los parlamentarios, Espinoza habría aprobado una resolución que se opone de manera directa a lo establecido por dicha ley.

Espinoza actualmente postula al decanato del Colegio de Abogados de Lima

La exfiscal de la Nación se encuentra postulando para convertirse en la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima. Espinoza presentó su candidatura y aseguró que, bajo su gestión, se brindará un mayor respaldo a los abogados litigantes; para ello, se creará una defensoría especial que atenderá estos casos las 24 horas del día.

PUEDES VER: Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Hasta el momento, Espinoza ha logrado superar la primera etapa de la votación, pasando a una segunda vuelta frente a Humberto Abanto. La abogada obtuvo el respaldo de 18.899 votantes, mientras que Abanto alcanzó 12.604 votos.

Según el cronograma del Colegio de Abogados de Lima, la segunda vuelta para la elección del decano se realizaría el 14 de marzo, conforme al calendario electoral establecido para el proceso desarrollado en 2025.