La noche del lunes 2 de marzo, un trágico accidente ocurrió en el asentamiento humano José Olaya, en la provincia de Paita, región Piura. Dos trabajadores, identificados como Wilmer Carmen Castro (43) y Juan Orlando Munayco Peña (61), perdieron la vida mientras realizaban labores dentro de un buzón de desagüe de aproximadamente ocho metros de profundidad. Un tercer trabajador fue rescatado con vida y permanece hospitalizado.

Los hechos se produjeron en el marco de una obra de pavimentación a cargo de la Municipalidad Provincial de Paita, ejecutada por la empresa contratista YERMHI Contratistas Generales. La emergencia movilizó a la Compañía de Bomberos, efectivos policiales y personal de Serenazgo, quienes realizaron las labores de rescate y trasladaron los cuerpos a la morgue, donde se llevarán a cabo las diligencias correspondientes.

Horarios y condiciones laborales bajo cuestionamiento

Según un comunicado oficial de EPS Grau S.A., Wilmer Carmen Castro laboraba en la zonal Paita con un turno habitual de 7:30 a.m. a 4:45 p.m. Sin embargo, el lamentable incidente ocurrió en horas de la noche. La empresa afirmó que, aparentemente, el trabajador se encontraba realizando labores fuera del tiempo que le correspondía y actividades que no eran las autorizadas. Desde su oficina de Recursos Humanos, EPS Grau indicó que está brindando apoyo a la familia del fallecido.

No obstante, el abogado de la familia de Carmen Castro, Isidro Tume Periche, contradijo esta versión y denunció irregularidades graves:

"Han señalado que el señor (Carmen Castro) estaba fuera de su horario, pero vamos a probar que la víctima tenía que salir a las 5 p.m. pero le han obligado a quedarse. Les han dicho que el pozo debía ser arreglado ya. Vamos a poner una denuncia."

Además, señaló que el agraviado no contaba con el equipo de protección adecuado para una intervención en un espacio confinado, como una máscara o arnés, lo que califica como un presunto homicidio culposo por parte de la empresa.

Responsabilidades en la obra

En un pronunciamiento, la contratista aclaró que su participación se limita al suministro y operación de bombas, pero que no cuentan con trabajadores capacitados para ingresar a buzones de desagüe. "No ingresamos a buzones dado que no contamos con personal calificado para esta actividad."

Familiares de las víctimas han solicitado formalmente a la compañía responsable un informe detallado sobre los equipos de protección entregados y los protocolos de seguridad aplicados, especialmente en trabajos de alto riesgo como los realizados en espacios confinados.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Paita manifestó sus condolencias y afirmó que colabora con el Ministerio Público con el fin de esclarecer las causas y responsabilidades del accidente.

Finalmente, la Intendencia Regional de Piura de Sunafil afirmó que emitió una orden de inspección que permitirá investigar las causas, verificar el cumplimiento de las normas de seguridad laboral y evaluar los riesgos en la obra. La inspección abarcará aspectos como la identificación de peligros, seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) y el uso correcto de equipos de protección personal (EPP).

