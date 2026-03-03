HOYSuscripcion LR Focus

La película de 'Game of Thrones' sería la primera producción de la fusión de Warner. Bros y Paramount

La premiada serie de HBO llegará al cine. Según la prensa de Estados Unidos, será un largometraje gigantesco "similar a Dune".

'Game of Thrones'.
'Game of Thrones'. | Difusión

En medio del proceso de venta de Warner Bros. se confirmó el desarrollo de la película de la serie Game of Thrones (o Juego de Tronos), la producción que fue por años el buque insignia de HBO. “Se dice que la historia trata sobre Aegon I, el fundador de la dinastía Targaryen, y su conquista de Poniente unos siglos antes de la serie de televisión original Juego de Tronos”, señala Variety.

Mientras se regula el acuerdo tras una oferta que ascendería a US$110.000 millones que ofreció Paramount Skydance, en Estados Unidos señalan que tienen programado estrenar en los cines 15 películas de Warner Bros. al año. “Tras la fusión, David Ellison (presidente ejecutivo) declaró a analistas que en este cambio se comprometen a ‘ofrecer una amplia gama de historias de alta calidad, incluyendo 15 películas en cines al año por estudio, para un total de 30 películas al año’”.

PUEDES VER: Genndy Tartakovsky sobre la tercera temporada: "No hay nada en la televisión que pueda igualar el sentimiento de 'Primal'"

lr.pe

lr.pe

Una de esas producciones sería la película de Game Of Thrones. Según información de Page Six, el borrador del guion ya ha sido entregado y el proyecto estará a cargo del showrunner de House of Cards, Beau Willimon. Sin embargo, la fecha de rodaje y estreno, depende de la fecha en que las autoridades aprueben la fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance.

Medios como The Hollywood Reporter confirman también que la historia se desarrollaría siglos antes de lo que se ha mostrado en televisión. “HBO, como la división cinematográfica de Warner Bros., estaban trabajando en versiones rivales de la historia de la conquista de Poniente por el rey Aegon I Targaryen”, señala The Hollywood Reporter. Ahora apostarían por una superproducción. “La versión cinematográfica se prevé como un largometraje gigantesco, similar a Dune”.

Por el momento, cuando le preguntaron al director de Paramount, David Ellison, cuál es su serie favorita de HBO, respondió que Game of Thrones.

La oferta que superó a Netflix

Como informamos a inicios de febrero, luego del anuncio de Netflix sobre la intención de compra Warner Bros., Paramount mejoró la oferta y ofreció pagar la penalización por romper el acuerdo previo con el gigante del streaming.

Mientras reevaluaba las ofertas, la compañía tenía pendiente realizar los cambios internos que estaban programados para mediados de este año: HBO Max y DC Studios se enfocarían en el contenido digital y CNN y Discovery en la televisión convencional.  El 26 de febrero, Warner Bros. le dio cuatro días a Netflix para mejorar la oferta, pero los directivos de la plataforma, Ted Sarandos y Greg Peters, señalaron que la negociación ya no era “financieramente atractiva”.

¿Qué propone la nueva fusión? David Ellison adelantó que tendrán un servicio único junto con HBO Max. “Tenemos previsto unir los dos servicios; al día de hoy, nos sitúa con algo más de 200 millones de suscriptores directos al consumidor. En Paramount, para mediados de este año, habremos completado la consolidación de nuestros tres servicios bajo una misma plataforma tecnológica unificada”.

