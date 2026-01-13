Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, se presentó en la comisaría de Monterrico tras conocer el video filtrado de la brutal agresión de Bryan Torres contra su hija. La conocida ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que el cantante debe recibir prisión por su comportamiento.

“Ver que casi matan a mi hija, porque él pesa 100 kilos y mi hija 38 kilos ... Ese hombre debería estar preso, es un ser despiadado; él tiene madre, hijas y hermanas”, señaló Klug para Trome. La declaración refleja la gravedad de la situación y la preocupación por la seguridad de Samahara.

Samahara Lobatón necesita apoyo psicológico, según Melissa Klug

La influencer, según indicó su madre, se encuentra mal emocionalmente tras el incidente y requiere atención profesional. Melissa reveló que Samahara no acepta ayuda, lo que agrava la preocupación familiar.

“Ayer recién me lo mandó ‘Amor y Fuego’, y casi me muero; no sabes lo mal que me puse, me fui a la comisaría. Ese hombre no la golpeó, quiso matar a mi hija y Samahara está enferma, necesita ayuda psicológica, no quiere ayuda, no me hace caso. Estoy desesperada”, confesó la empresaria.

Samahara Lobatón protegió a Bryan Torres pese a ser agredida por salsero

Melissa también recordó que su hija intentó ocultar partes del video para evitar acciones legales contra Bryan Torres. La presencia de Jesús Barcos fue clave para que la familia intentara que la situación no escale, aunque Klug asegura que el ocultamiento no la exime de buscar justicia.

“(¿No habías visto el vídeo cuando Samy llamó a Jesús para salir del departamento?) No, nooooo lo mostró por miedo a que lo metan preso”, indicó Melissa. La madre enfatizó que la gravedad de los hechos exige intervención de las autoridades y apoyo psicológico para Samahara.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha víctima de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio cuenta con un equipo especializado en brinda información, orientación y soporte emocional. Además, tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).[14:39]La línea 100 atiende las 24 horas, todos los días del año, incluido los feriados. Recuerda que, ante una emergencia, también puedes comunicarte con el 116 (Bomberos) o con el 105 (Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú).