Melissa Klug volvió a pronunciarse sobre la situación de su hija Samahara Lobatón, quien fue víctima de agresión por parte del cantante Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. La empresaria ofreció declaraciones en el programa 'Amor y Fuego', espacio mediante el cual tuvo acceso al video que registró el incidente y que generó gran repercusión pública.

Durante la entrevista, Klug compartió detalles sobre las reacciones familiares tras el hecho y cuestionó la actitud del exfutbolista Abel Lobatón. La 'Blanca de Chucuito' aseguró que la joven influencer rechazó la intervención de su progenitor, lo que abrió un nuevo capítulo en la relación entre ambos.

Samahara rechazó ayuda de su padre, Abel Lobatón, según Melissa Klug

En sus declaraciones, Melissa Klug señaló que Abel Lobatón no asumió un rol activo frente a la agresión que sufrió Samahara por parte de Bryan Torres, integrante de Barrio Fino. Según la empresaria, esperaba que el exfutbolista buscara a Bryan Torres. "Si él hubiera actuado, ya lo estaría buscando por cielo y tierra. Lo ha debido de encontrar y, como hombre, darle la misma paliza que le dieron a su propia hija", argumentó.

En esa línea, la personalidad de la farándula nacional reveló que su exesposo habló con ella y también se comunicó con Samahara, pero la joven lo rechazó rotundamente. "Me escribió. Me dijo: '¿Qué vamos a hacer?'. Yo le dije: '¿Qué "vamos"? Yo ya actué'. Me dice: 'Voy a hablar con Samahara', y me manda un pantallazo donde ella lo manda a volar", agregó.

Melissa Klug revela conversación entre Samahara y Abel Lobatón

Melissa Klug ahondó en este episodio entre Samahara y su padre al revelar lo que habría sido su breve conversación. Según contó en 'Amor y Fuego', Abel Lobatón le escribió a la influencer para expresarle su apoyo, diciéndole: "Hijita, estás conmigo".

No obstante, la joven madre de familia tuvo una respuesta tajante, dejando en claro que no deseaba su intervención en el asunto. "No te metas", le respondió, contó Klug. Finalmente, ante esa reacción, el exfutbolista solo pudo agregar un "Te amo".

Samahara no quiere denunciar a Bryan Torres, pero sí desea buscar ayuda y alejarse de él, revela Klug

Pese a la gravedad del caso, Melissa Klug señaló que Samahara ha decidido no iniciar acciones legales contra Bryan Torres. La empresaria, quien apenas conoció lo ocurrido, presentó una denuncia contra el salsero por "feminicidio en grado de tentativa" en agravio de su hija. En ese contexto, explicó que incluso conversó con las amigas de la joven para que intentaran persuadirla, pero hasta el momento no han conseguido que recurra a las autoridades.

No obstante, Samahara sí manifestó su disposición a iniciar un proceso de terapia psicológica y a tomar distancia de Torres, con quien tiene dos hijos pequeños, el último nacido a inicios de octubre de 2025. Cabe recordar que su primogénita nació de la relación con el barbero Youna, quien actualmente recibe tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos.