Cientos de usuarios en redes sociales se pronunciaron a través de esta plataforma para exigir la expulsión inmediata de Bryan Torres de la orquesta de salsa Barrio Fino, agrupación a la que ingresó a finales del 2023. En la última publicación en Instagram de la banda, propiedad de José Luis Hernández, los cibernautas expresaron su indignación ante el silencio del grupo y sus integrantes respecto a la agresión física que sufrió Samahara Lobatón a manos del músico.

Las y los usuarios no se quedaron callados y exigieron justicia. Hicieron hincapié en que la brutalidad del hecho pudo tener consecuencias aún más graves, como acabar con la vida de la influencer de 23 años. Entre los comentarios se leía: "¿Qué esperan para botar a un agresor?", "Barrio fino no representa a la mujer peruana", "No más Barrio Fino", "Lo que hizo Bryan es imperdonable", "Cárcel para Bryan", "El video es un intento de feminicidio "y "Ojalá lo saquen de la orquesta".

Melissa Klug presentó denuncia contra Bryan Torres por feminicidio en grado de tentativa

Luego de que el programa 'Amor y fuego' le compartiera a Melissa Klug el video de la agresión contra su hija Samahara Lobatón, la empresaria presentó una denuncia en la comisaria de Monterrico contra Bryan Torres por feminicidio en grado de tentativa, en agravio de la influencer de 23 años.

El periodista Samuel Suárez, de Instarandula, tuvo acceso al documento y reveló que la denuncia detalla que Bryan Torres "atentó contra la vida, el cuerpo y la salud" de Samahara Lobatón. Asimismo, se especifica que el violento hecho se ejecutó en la habitación familiar. Finalmente, también se dio a conocer que la 'Blanca de Chucuito" se comunicó telefónicamente con el Ministerio Público para solicitar la intervención correspondiente.

Si eres o conoces a alguien que es víctima de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio cuenta con un equipo especializado en brinda información, orientación y soporte emocional. Además, tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

La línea 100 atiende las 24 horas, todos los días del año, incluido los feriados. Recuerda que, ante una emergencia, también puedes comunicarte con el 116 (Bomberos) o con el 105 (Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú).