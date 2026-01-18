El nombre de Bruno Cavassa volvió a la palestra tras confirmarse que aceptó trabajar junto a Gisela Valcárcel, con quien mantuvo un mediático romance en 1998, luego del sonado divorcio de la rubia conductora con Roberto Martínez. El periodista deportivo aseguró que su esposa, Carmen Gloria de Fátima, se mantiene tranquila y que "es muy inteligente como para incomodarse".

Desde el lunes 19 de enero, Cavassa será uno de los conductores del streaming 'Con calle y cancha', una de las nuevas propuestas para la plataforma digital GV Play, canal oficial de Gisela Valcárcel. El programa deportivo contará con Fiorella Retiz, Paul Pérez y Reimond Manco como panelistas.

Bruno Cavassa será panelista de 'Con calle y cancha'

En declaraciones para Trome, Bruno Cavassa detalló que 'Con calle y cancha', la nueva propuesta digital de Gisela Valcárcel tendrá como objetivo "hablar de fútbol, pero también de temas coyunturales; habrá secuencias, apuestas, anécdotas, etc." También afirmó que mantiene una relación cordial con la conductora y que guarda los mejores recuerdos de la etapa que compartieron. "Ahora con Gisela tenemos una gran amistad, una muy buena relación", señaló.

Mes atrás, en el podcast 'Periodismo de periodistas', Cavassa recordó un episodio incómodo vinculado a su expareja. "Hace unos años tuve un percance- Le dije a mi esposa: ‘voy a estar con Susana (Umbert) y Gisela en un restaurante en San Isidro’. Ella (mi esposa) se encontraba de viaje, pero estaba enterada de todo. Llegué, pero a la salida estaban las cámaras, comenzaron a decir un ‘remember’ y mi mujer me dijo ‘qué pasó’, pero todo bien", narró.

La relación sentimental entre Bruno Cavassa y Gisela Valcárcel

Tras su divorcio de Roberto Martínez, Gisela Valcárcel mantuvo un breve, pero mediático romance con Bruno Cavassa en 1998. Su relación inició gracias al programa 'Goles en acción', luego de que la rubia conductora le ganara una apuesta al periodista deportivo, lo que obligó a Cavassa a cocinar para aproximadamente 500 personas en vivo.

En diversas entrevistas, el periodista deportivo ha reconocido que su romance con 'La señito' le sumó protagonismo en la pantalla chica, gracias a su constante aparición en los programas de espectáculos. Además, en el podcast, 'Periodismo de periodistas', declaró: "Sería mezquino no decir que sí me dio protagonismo. Me convertí en un personaje, yo no podía salir a la calle".