HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     
Espectáculos

Bruno Cavassa descarta conflictos familiares por volver a trabajar con su expareja Gisela Valcárcel: “Mi esposa es muy inteligente como para incomodarse”

El periodista deportivo Bruno Cavassa mantuvo un mediático romance con Gisela Valcárcel tras el divorcio de la presentadora del exfutbolista Roberto Martínez, en 1998.

Bruno Cavassa fue pareja de Gisela Valcárcel Foto: Composición LR
Bruno Cavassa fue pareja de Gisela Valcárcel Foto: Composición LR | Difusión / Instagram de Bruno Cavassa

El nombre de Bruno Cavassa volvió a la palestra tras confirmarse que aceptó trabajar junto a Gisela Valcárcel, con quien mantuvo un mediático romance en 1998, luego del sonado divorcio de la rubia conductora con Roberto Martínez. El periodista deportivo aseguró que su esposa, Carmen Gloria de Fátima, se mantiene tranquila y que "es muy inteligente como para incomodarse".

Desde el lunes 19 de enero, Cavassa será uno de los conductores del streaming 'Con calle y cancha', una de las nuevas propuestas para la plataforma digital GV Play, canal oficial de Gisela Valcárcel. El programa deportivo contará con Fiorella Retiz, Paul Pérez y Reimond Manco como panelistas. 

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: 'Uno debe estar donde es feliz'

lr.pe

Bruno Cavassa será panelista de 'Con calle y cancha'

En declaraciones para Trome, Bruno Cavassa detalló que 'Con calle y cancha', la nueva propuesta digital de Gisela Valcárcel tendrá como objetivo "hablar de fútbol, pero también de temas coyunturales; habrá secuencias, apuestas, anécdotas, etc." También afirmó que mantiene una relación cordial con la conductora y que guarda los mejores recuerdos de la etapa que compartieron. "Ahora con Gisela tenemos una gran amistad, una muy buena relación", señaló.

Mes atrás, en el podcast 'Periodismo de periodistas', Cavassa recordó un episodio incómodo vinculado a su expareja. "Hace unos años tuve un percance- Le dije a mi esposa: ‘voy a estar con Susana (Umbert) y Gisela en un restaurante en San Isidro’. Ella (mi esposa) se encontraba de viaje, pero estaba enterada de todo. Llegué, pero a la salida estaban las cámaras, comenzaron a decir un ‘remember’ y mi mujer me dijo ‘qué pasó’, pero todo bien", narró. 

PUEDES VER: Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

lr.pe

La relación sentimental entre Bruno Cavassa y Gisela Valcárcel

Tras su divorcio de Roberto Martínez, Gisela Valcárcel mantuvo un breve, pero mediático romance con Bruno Cavassa en 1998. Su relación inició gracias al programa 'Goles en acción', luego de que la rubia conductora le ganara una apuesta al periodista deportivo, lo que obligó a Cavassa a cocinar para aproximadamente 500 personas en vivo. 

En diversas entrevistas, el periodista deportivo ha reconocido que su romance con 'La señito' le sumó protagonismo en la pantalla chica, gracias a su constante aparición en los programas de espectáculos. Además, en el podcast, 'Periodismo de periodistas', declaró: "Sería mezquino no decir que sí me dio protagonismo. Me convertí en un personaje, yo no podía salir a la calle". 

Notas relacionadas
Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

LEER MÁS
Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Gisela Valcárcel anuncia su regreso a la conducción con su reality de baile de famosos en Panamericana: “Los sábados se hicieron para gozar”

Gisela Valcárcel anuncia su regreso a la conducción con su reality de baile de famosos en Panamericana: “Los sábados se hicieron para gozar”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: “Nunca había tenido una relación tan larga”

Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: “Nunca había tenido una relación tan larga”

LEER MÁS
Melcochita sorprende al revelar detalles de un show privado a Pablo Escobar: "Si le decía que cantaba mal, me convertía en ducha"

Melcochita sorprende al revelar detalles de un show privado a Pablo Escobar: "Si le decía que cantaba mal, me convertía en ducha"

LEER MÁS
Bryan Torres cierra su cuenta de Instagram tras agredir a Samahara Lobatón

Bryan Torres cierra su cuenta de Instagram tras agredir a Samahara Lobatón

LEER MÁS
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS
Anahí de Cárdenas ironiza tras ser excluida de 'La Casita' de Bad Bunny: "A Pía Copello la han invitado y ella es mayor que yo"

Anahí de Cárdenas ironiza tras ser excluida de 'La Casita' de Bad Bunny: "A Pía Copello la han invitado y ella es mayor que yo"

LEER MÁS
Israel Boucher: esta sería la causa de la muerte del exparticipante de “Esto es guerra”

Israel Boucher: esta sería la causa de la muerte del exparticipante de “Esto es guerra”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Espectáculos

Julio Iglesias se pronuncia y rechaza acusaciones de agresión sexual en su contra: “Me causa una gran tristeza”

Melissa Klug asegura que Bryan Torres busca enfrentar a Samahara Lobatón en su contra: “Es lo que pretende”

Fernando Carrillo, actor de novelas, asegura que quiere reconquistar a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, tras admitir romance: “Algún día”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025