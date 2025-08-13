HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Fiorella Retiz expone a 'Urraco' al mostrar los insistentes mensajes que le enviaba desde 2018: "No sabía de su existencia"

John Tirado, reportero de Magaly Medina, quedó en aprietos luego de que revelaran la gran cantidad de mensajes que envió a la periodista Fiorella Retiz, evidenciando su admiración y coqueteo.

Fiorella Retiz expone a 'Urraco' al mostrar los insistentes mensajes que le enviaba desde 2018. Foto: Composición LR/captura Instagram
Fiorella Retiz expone a 'Urraco' al mostrar los insistentes mensajes que le enviaba desde 2018. Foto: Composición LR/captura Instagram

En un episodio del podcast 'Puro floro', John Tirado se convirtió en el centro de las bromas tras la entrevista a la periodista Fiorella Retiz. “Él me comenzó a seguir hace mucho tiempo porque no sabía de su existencia”, indicó la conductora, provocando que el set estallara de risas al exponer al ‘urraco’.

En el video, Fiorella Retiz relató la cantidad de mensajes y los meses en que los recibió, algo que sorprendió a todos por lo reiterados que eran. “Diciembre del 2018, enero del 2019, febrero del 2019, abril del 2019…”, continuó enumerando, sonrojando a John Tirado y calificándolo de insistente.

PUEDES VER: 'Urracos' hacen desesperado pedido a Magaly Medina para que acepte entrevista: 'Se lo rogamos en el nombre del señor Ney'

lr.pe

Fiorella Retiz expone pasado oculto de reportero de Magaly

En la entrevista del podcast digital 'Puro floro', John Tirado comentó que, en un principio, Fiorella no le caía bien. La reportera se defendió de manera inesperada: “Qué mentiroso, porque me mandabas mensajes por Instagram”, encendiendo el set con burlas hacia el ‘Urraco’. Fiorella reveló la sorpresiva anécdota: “Él me comenzó a seguir hace mucho tiempo porque yo no sabía de su existencia”, dijo, para luego tomar su celular y mostrar los mensajes, empezando a contarlos.

Sorprendentemente, nadie se imaginaba la cantidad de mensajes que John le había enviado por mucho tiempo. “10 de diciembre del 2018, 3 de enero del 2019, 20 de enero del 2019, 23 de febrero del 2019, 25 de abril del 2019, 5 de agosto del 2019, 5 de octubre del 2019. Se cansó, dejó de escribirme por años y me escribió en 2025 cuando vine a la entrevista. Le dije: ‘Justo estaba buscando y no sabía que me habías escrito tanto’”, relató Fiorella, provocando que sus compañeros molestaran a Tirado por insistente.

PUEDES VER: Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: 'La destruyó'

lr.pe

'Urracos' suplican entrevista a Magaly Medina

Los reporteros Gianfranco Pérez y John Tirado sorprendieron a su audiencia con una súplica pública dirigida a su jefa, Magaly Medina, figura central del periodismo de espectáculos en el Perú. La escena, cargada de humor y afecto, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa. “Se lo rogamos en el nombre del señor… Ney”, proclamaron en tono de misa farandulera.

Durante varios minutos, los conductores insistieron en pedirle a la presentadora de 'Magaly TV, la firme' que acepte ser entrevistada en su espacio, aunque admitieron que su set no es precisamente digno de una eminencia televisiva. “No te preocupes, no tienes que venir a este set tan humilde, para nada. Nosotros podemos ir en un IRL a buscarte y hacer una amena entrevista”, ofreció John.

