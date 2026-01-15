HOYSuscripcion LR Focus

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

El exfutbolista de la selección peruana se refirió acerca del traspaso de Joao Grimaldo al Sparta Praga, donde tuvo que invertir en sí mismo para mantenerse en el fútbol europeo.

Reimond Manco reveló inversión de Joao Grimaldo llegar al Sparta Praga. Foto: Composición LR/Reimond Manco
Joao Grimaldo ha sido noticia estos últimos días, luego de su fichaje al Sparta Praga de República Checa. Actualmente, la selección peruana no se caracteriza por tener muchos jugadores en el fútbol europeo, por lo que la llegada del joven extremo a esta liga, es positiva para la 'Bicolor'. Ante ello, Reimond Manco resaltó el traspaso de Grimaldo y reveló que el ex Sporting Cristal tuvo que hacer una inversión para mantenerse jugando en Europa.

Reimond Manco se manifestó a través de su programa 'A la cama con el Rei' y mencionó que Joao Grimaldo tuvo que contratar un entrenador personal y un nutricionista para complementar la preparación en su club. "No le alcanzaba a Grimaldo con el entrenamiento que le daba el club. Entonces, él invertía de su dinero para pagar un personal trainer, un nutricionista y los resultados son esos: haber sido comprado por un equipo top de República Checa que siempre juega Champions o Europa League, y siempre está peleando el título local", indicó 'Rei'.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

lr.pe

Reimond Manco reveló inversión de Joao Grimaldo para llegar al Sparta Praga

El ex 'jotita' indicó que no hay futbolistas que deben convertirse en verdaderos atletas para destacar, como es el caso de Joao Grimaldo. Incluso, mencionó que tuvo una conversación con su representante, quien le confirmó que el joven extremo se viene preparando por su propia cuenta para destacar en el fútbol internacional. "Yo lo dije cuando no le fue bien en Partizán Belgrado, que lo criticaban mucho por su físico. Yo soy muy amigo de Raúl González, quien fue mi representante muchos años. Hoy por hoy es representante de Grimaldo. Y en algún momento nos juntamos, lo conversamos y me dijo, ‘él se está preparando, él está invirtiendo’", afirmó en su programa.

De igual forma, 'Rei' menciona que cuando el extremo jugaba en la Liga 1, era muy cuestionado por su condición física. Esto debido a que recién iniciaba su carrera y por más que es un jugador habilidoso, el físico no era su fuerte. A eso se le suma que en el Perú, no hay una buena inversión en cuanto al físico de los futbolistas peruanos.

VER: Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Joao Grimaldo?

Joao Grimaldo debutó profesionalmente en Sporting Cristal. Luego de ello, tuvo su primera experiencia en el fútbol europeo, donde se mantiene hasta el momento, tras confirmar su pase al Sparta Praga de República Checa. Esta es la lista de equipos donde pasó el extraño de la selección peruana:

  • Sporting Cristal
  • Partizán
  • Riga
  • Sparta Praga
