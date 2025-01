El exfutbolista Roberto Martínez volvió a abrirse sobre uno de los episodios más comentados de su vida personal: su relación con la conocida conductora Gisela Valcárcel. En una reciente entrevista con el también conductor deportivo Paco Bazán, Martínez reflexionó sobre el fracaso de su matrimonio con Valcárcel, señalando que fue su error lo que llevó a la separación.

Roberto Martínez da detalles de su infidelidad a Gisela Valcárcel

Durante la conversación, Roberto Martínez no dudó en mostrar arrepentimiento por su comportamiento en el pasado. "Yo siempre he dicho que me arrepiento de haber fracasado con ese matrimonio, en mucha parte por culpa mía, o casi toda o toda, no lo sé, porque teníamos todo para ser felices. Teníamos trabajo, nos conocimos en una situación especial, todo, y la termino cagando. Si me arrepiento, me arrepiento de ese momento", expresó con franqueza.

El matrimonio entre Roberto Martínez y Gisela Valcárcel fue uno de los más mediáticos de su tiempo. Sin embargo, tras su divorcio, ambos mantuvieron una larga distancia que se extendió por más de una década. Martínez recordó cómo transcurrieron esos años sin contacto alguno con la madre de Ethel Pozo.

"Cuando regreso después de 11 años con toda la cuestión de reencontrarme con ella, encontré a una Gisela cambiada. (...) 11 años que no nos hablábamos, cero. Cuidaron todo (los de producción) para que nos veamos por primera vez en el programa. La última vez que la vi fue en un Juzgado para firmar el divorcio", relató.

El reencuentro al que hace referencia tuvo lugar en el programa de Gisela Valcárcel, donde el equipo de producción organizó cuidadosamente las circunstancias para que ambos se vieran nuevamente. Según el exfutbolista, esta fue la primera interacción que tuvieron después de su separación legal.

La sincera confesión de Roberto Martínez sobre Gisela Valcárcel

Roberto Martínez generó interés durante una reciente entrevista con Paco Bazán, en la que reveló detalles poco conocidos sobre su relación con Gisela Valcárcel. El exfutbolista sorprendió al admitir que, en su momento, consideró la posibilidad de retomar su romance con la popular 'Señito'. Este pensamiento surgió cuando ambos se reencontraron en 'El gran show', 11 años después de su separación.

"¿No nació algo nuevamente?", preguntó Paco Bazán, ante la respuesta afirmativa de Roberto Martínez. "Sí, nació esa vaina de (...)", dejando entrever que sí hubo un sentimiento de por medio. Tras esto, el exarquero de Universitario fue más directo y le cuestionó si en algún momento pensó en una 'segunda oportunidad' con Gisela Valcárcel.

"Yo estaba soltero y ella también. Nosotros habíamos situaciones antes, que, el hecho de tener o de darnos esa posibilidad cuando nos reencontramos luego de 11 años, era preguntarnos si estábamos dispuestos a ceder o a compartir cosas. Por ejemplo, ¿dónde viviríamos? (...) una serie de cosas. La encontré linda, cambiada, superbién, yo también estaba cambiado, ya no tenía ni 27 ni 28 años", resaltó Martínez, resaltando que en aquel reencuentro en 'El gran show' ambos se encontraban en una etapa madura de sus vidas.