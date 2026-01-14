Gisela Valcárcel anunció los nuevos programas de GV Producciones para este 2026 durante la preventa de su productora, realizada la noche del miércoles 14 de enero. Entre las revelaciones, como el magazine que liderarán Maju Mantilla y Ethel Pozo, sorprendió al informar que regresará a la conducción con su famoso reality de baile, que hizo buenos números de rating en América TV.

“Haremos bailar a la gente porque los sábados se hicieron para gozar”, exclamó emocionada la popular ‘Señito’ mientras recibía un mar de aplausos del público presente.

Gisela Valcárcel confirma el regreso de su reality de baile

“Retorno a la televisión vía Panamericana y este año haremos bailar a la gente porque las personas me llamaban y me decían Gisela ya estoy sola, ¡vuelve!”, dijo Gisela Valcárcel durante la preventa ante todos los asistentes, mientras daba paso a un video en la pantalla grande del escenario que resumía su programa anterior ‘El gran show’, y todos los logros que alcanzó esa producción en América.

“Que la fiesta empiece, en este caso para mí”, finalizó la presentadora, para luego brindar con una copa. Se sabe que el programa se emitirá los sábados por la noche, aunque se desconoce la fecha de estreno del reality y, sobre todo, quién será el co- conductor de la rubia.

Maju Mantilla conducirá magazine en Panamericana tras ser presentada por Gisela

Gisela Valcárcel también confirmó que Maju Mantilla y Ethel Pozo serán las conductoras del nuevo magazine de Panamericana TV que se emitirá por las tardes, aparentemente en el horario de ‘Todo se filtra’, programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona.

“Yo estoy entusiasmada, feliz por la bienvenida y por ser parte de la familia de GV”, expresó la exreina de belleza al ser anunciada por la ‘señito’ durante la preventa de GV Producciones. Todavía no se confirma la fecha de estreno y el nombre del programa.