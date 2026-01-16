HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Klug asegura que Bryan Torres busca enfrentar a Samahara Lobatón en su contra: “Es lo que pretende”

La empresaria Melissa Klug habló sobre la delicada situación que atraviesa su hija Samahara Lobatón tras ser víctima de agresión.

Melissa Klug confiesa que tiene miedo que Bryan Torres manipule a Samahara Lobatón.
Melissa Klug confiesa que tiene miedo que Bryan Torres manipule a Samahara Lobatón. | Composición LR / Google

Melissa Klug se presentó en el programa 'Amor y fuego' para referirse a la polémica que enfrenta su hija Samahara Lobatón. Como se recuerda, la influencer fue víctima de agresión por parte de Bryan Torres, padre de sus dos hijos menores, un hecho que generó gran conmoción en medios y redes peruanas. Durante la emisión del viernes 16 de enero, la empresaria detalló cómo se encuentra su hija y expresó las acciones que desea tomar para velar por su bienestar.

Visiblemente afectada, Melissa aseguró que teme que el padre de sus nietos busque manipular a Samahara y enfrentarla contra ella. Asimismo, sostuvo que su preocupación principal gira en torno a la seguridad y estabilidad emocional de su hija en estos momentos complicados.

Bryan Torres reaparece celebrando en un video tras denuncia por agresión contra Samahara Lobatón

lr.pe

Melissa Klug teme que Bryan Torres influya sobre Samahara Lobatón

La empresaria expresó su temor por la influencia que Bryan Torres podría ejercer sobre Samahara. Según comentó, existe el riesgo de que la joven sea manipulada y se vea enfrentada a su propia madre, situación que podría afectar gravemente su bienestar.

Temo por su vida, temo que él vaya y la siga manipulando y la siga llenando de cosas, de envenenarla contra mí, ‘Mira lo que tu mamá quiere hacerme’ de enfrentarme a mi hija, eso es lo que él pretende”, sostuvo Melissa Klug.

Valeria Piazza aconseja a Samahara Lobatón acudir ante la vía judicial tras agresión de Bryan Torres: 'Denúncialo'

lr.pe

Samahara Lobatón reaparece en redes sociales tras ser víctima de agresión

En medio de estos días de incertidumbre y preocupación mediática, Samahara regresó a sus redes sociales. En un video desde la habitación de sus hijas, se mostró tranquila y compartió detalles sobre la rutina diaria de cuidado de las menores.

Sin embargo, la influencer aclaró que el clip correspondía a una publicación patrocinada. En el video, comentó sobre los altos gastos del día a día y mencionó una plataforma que le permite generar ingresos adicionales, dejando entrever que continuará trabajando a pesar de la complicada situación familiar.

