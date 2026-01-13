HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug denunció a Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón: empresaria lo acusa de feminicidio en grado tentativa

La empresaria Melissa Klug presentó la denuncia en una comisaría en Lima luego de conocer, a través de 'Amor y Fuego', que el cantante agredió a su hija, Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón es hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.
Samahara Lobatón es hija de Melissa Klug y Abel Lobatón. | Foto: composición LR/ATV/Instagram

La empresaria peruana Melissa Klug presentó una denuncia contra el cantante Bryan Torres, a quien acusa de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su hija, la influencer Samahara Lobatón. La joven, que recientemente se convirtió en madre por tercera vez, fue víctima de una agresión brutal por parte del padre de sus dos últimos hijos, un hecho que ha generado gran conmoción en el ámbito del entretenimiento nacional.

De acuerdo con la información difundida, Klug acudió a la comisaría de Monterrico para formalizar la acción legal. El periodista Samuel Suárez, creador del canal Instarándula, tuvo acceso al documento y reveló detalles de la denuncia, luego de que la 'Blanca de Chucuito' fuera vista en la dependencia policial el lunes 12 de enero, tras conocer el caso a través del programa 'Amor y Fuego' ese mismo día.

Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres y pide ayuda psicológica para Samahara Lobatón: 'Es un ser despiadado'

Melissa Klug acusa a Bryan Torres de feminicidio en grado tentativa en agravio de Samahara Lobatón

De acuerdo con el testimonio de Samuel Suárez, la denuncia presentada por Melissa Klug contra Bryan Torres se sustenta en la acusación de feminicidio en grado de tentativa, señalando que el salsero "atentó contra la vida, el cuerpo y la salud" de su hija Samahara Lobatón, fruto de su relación con el exfutbolista Abel Lobatón. En el documento, la empresaria detalla la agresión sufrida por la joven de 24 años dentro de su propia habitación.

Suárez precisó que Klug decidió formalizar la acción legal tras conocer el caso el 2 de enero, alrededor de las 2.00 p. m., cuando el programa 'Amor y Fuego' le compartió un video del maltrato. Posteriormente, presentó la denuncia en la comisaría de Monterrico y se comunicó telefónicamente con el Ministerio Público para solicitar la intervención correspondiente.

Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija, Samahara Lobatón

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que es víctima de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio cuenta con un equipo especializado en brinda información, orientación y soporte emocional. Además, tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

La línea 100 atiende las 24 horas, todos los días del año, incluido los feriados. Recuerda que, ante una emergencia, también puedes comunicarte con el 116 (Bomberos) o con el 105 (Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú).

