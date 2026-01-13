HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Klug asegura que Samahara Lobatón le ocultó el video donde Bryan Torres la agrede: “Por miedo a que lo metan preso”

La empresaria peruana Melissa Klug denunció al cantante tras descubrir un brutal ataque contra su hija y reveló que Samahara no le mostró las imágenes por temor.

Melissa Klug asegura que Samahara Lobatón le ocultó el video donde Bryan Torres la agrede.
Melissa Klug asegura que Samahara Lobatón le ocultó el video donde Bryan Torres la agrede. | Foto composición LR / Google

Melissa Klug acudió a la comisaría de Monterrico para formalizar una denuncia contra Bryan Torres, luego de enterarse de un video donde se observa una agresión contra su hija, Samahara Lobatón. La madre de la influencer declaró que desconocía la existencia del material hasta que el programa Amor y Fuego se lo mostró el 12 de enero.

El documento legal presentado ante la policía detalla que el ataque ocurrió en la habitación de la joven, describiendo la acción del salsero como intento de feminicidio en grado de tentativa.

Samahara ocultó el video por miedo, sostiene Melissa Klug

Según Melissa Klug, su hija no le mostró las imágenes para proteger a Bryan Torres. “No, nooooo lo mostró por miedo a que lo metan preso… estoy destrozada, sufro por mi hija”, indicó la empresaria a Trome.

La madre explicó que la influencer, pese a ser víctima, no quiso que la justicia tomara medidas inmediatas contra el cantante. Esta decisión generó preocupación en Melissa. "Samahara está enferma, necesita ayuda psicológica, no quiere ayuda, no me hace caso. Estoy desesperada", recalcó.

Melissa Klug pide cárcel para Bryan Torres

La popular ‘Blanca de Chucuito’ afirmó que Bryan Torres debería enfrentar prisión por la violencia ejercida contra Samahara Lobatón. “Él pesa 100 kilos y mi hija 38 kilos, la golpeó y asfixió con la almohada hasta dejarla inconsciente. Es un ser despiadado; tiene madre, hijas y hermanas”, manifestó.

Además, la empresaria enfatizó la necesidad de asistencia psicológica para su hija, quien se niega a recibir ayuda. Klug calificó los hechos como una situación extrema que sobrepasa cualquier límite familiar y legal.

