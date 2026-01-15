De acuerdo con la expareja de Bryan Torres, el 26 de enero habrá una audiencia en la que se pedirá prisión para el cantante. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

De acuerdo con la expareja de Bryan Torres, el 26 de enero habrá una audiencia en la que se pedirá prisión para el cantante. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

Paola Ampuero, expareja de Bryan Torres, rompió su silencio tras conocerse públicamente la agresión que el cantante cometió contra la influencer Samahara Lobatón, madre de sus dos últimos hijos. La joven decidió dar su testimonio y compartir los difíciles episodios de violencia que vivió durante su relación con el salsero.

En su relato, Ampuero detalló situaciones de maltrato que marcaron profundamente su vida y que la llevaron a iniciar un proceso legal en 2023. Según reveló, el próximo 26 de enero de 2026 se llevará a cabo una audiencia clave, en la que se solicitará prisión para el cantante como parte de la demanda que interpuso hace tres años.

Expareja de Bryan Torres se pronuncia tras ver video de agresión del cantante contra Samahara Lobatón

En diálogo con 'Amor y Fuego', el mismo programa que este lunes 12 de enero expuso la agresión cometida por Bryan Torres contra Samahara Lobatón, Paola Ampuero confirmó que había visto el video del violento episodio, el cual rápidamente se viralizó en redes sociales. "Me he quedado en shock", expresó al describir la impresión que le causaron las imágenes.

La joven relató que también había sido víctima de maltrato por parte del salsero, aunque aclaró que nunca llegó a experimentar un nivel de violencia tan extremo como el que se evidenció en el caso de la hija de la empresaria Melissa Klug y del exfutbolista Abel Lobatón. "Yo también he vivido casi lo mismo, pero a ese punto no tanto", declaró.

"No sé qué pasará por su cabeza": Paola Ampuero sobre su expareja Bryan Torres

En esa línea, Ampuero denunció que Bryan Torres mintió en sus declaraciones al intentar responsabilizarla de las agresiones y asegurar que ella misma se había provocado lesiones. "No sé qué pasará por su cabeza, él necesita ayuda, porque cuando yo le puse la denuncia, en su declaración dijo que yo era una persona violenta y que esos golpes me los había hecho yo misma, lo cual no es cierto", añadió.

La joven expresó también cierto alivio al ver que la verdadera conducta del integrante de Barrio Fino finalmente está quedando expuesta ante la opinión pública. "Todo el mundo se está dando cuenta de quién es la persona violenta. Él sabe las cosas que me ha hecho y simplemente el tiempo me está dando la razón. Demora, sí, pero me está dando la razón", agregó.

Expareja de Bryan Torres revela episodios de violencia y manipulación

Paola Ampuero recordó que, pese a haber terminado su relación, Torres insistía en quedarse en su casa, asegurando no tener dónde ir. Según su testimonio, nunca recibió disculpas sinceras de su parte y, por el contrario, en una sola ocasión él le escribió, pero para responsabilizarla de todo. "Es una persona enferma, narcisista. Él cree que lo que hace está bien; luego se da cuenta de que está mal, pero piensa que es lo mejor del mundo y te hace ver que no vas a poder encontrar una persona como él", agregó.

La joven también narró otro episodio de violencia, como el momento en que el salsero le rompió un celular nuevo al descubrir que lo estaba grabando para enviar pruebas de sus agresiones a su padre. Además, reveló que él la citó en un hotel con la intención de que desistiera de la denuncia, propuesta que ella rechazó tajantemente. "Yo le dije que no podía desistir porque, en otra ocasión, nadie me iba a creer", afirmó, antes de revelar que anteriormente el salsero ya le había golpeado.