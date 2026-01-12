HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija, Samahara Lobatón

La influencer Melissa Klug fue captada en una dependencia policial luego de que se difundiera información sobre un delicado episodio que involucra a su hija y a su expareja.

Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico.
Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico.

La madre de Samahara Lobatón, Melissa Klug, fue vista en la comisaría de Monterrico en medio de la polémica generada por una presunta agresión física atribuida a Bryan Torres. La imagen fue compartida por una seguidora del portal Instarándula y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La fotografía muestra a la empresaria dentro de una dependencia policial, lo que despertó especulaciones sobre una posible acción inmediata tras conocerse la denuncia. Hasta el momento, Klug no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el motivo exacto de su presencia en el lugar.

Melissa Klug fue vista en comisaría, según Instarándula.





Presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón genera alarma pública

La aparición de Melissa Klug llamó la atención tanto de seguidores como de figuras del espectáculo. El periodista Samuel Suárez difundió la imagen en sus plataformas, mientras el tema de la supuesta agresión fue comentado en televisión.

Según lo expuesto por Rodrigo González en su programa, existiría un material audiovisual que evidenciaría un episodio de violencia ocurrido dentro del domicilio que compartía la pareja. La información generó una fuerte reacción en redes y abrió un debate sobre la procedencia del contenido.



Rodrigo González cuestiona difusión del material privado

Durante la emisión de 'Amor y Fuego', González expresó su preocupación por la circulación del video y se preguntó cómo un registro de carácter privado llegó a manos de terceros. El conductor insistió en que la existencia del material plantea serias interrogantes.

“¿Quién tiene las imágenes de tu casa?, ¿Cómo nos han podido llegar esas imágenes? Imágenes donde Bryan agrede brutalmente a Samahara. Bryan no va filtrar esas imágenes. La única interesada que se haga público es (ella)“, dijo Peluchín.

