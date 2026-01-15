Bryan Torres reaparece celebrando en un video tras denuncia por agresión contra Samahara Lobatón

El caso de Bryan Torres continúa generando controversia en el ámbito mediático. Tras la difusión de un video en el que se le observa agrediendo a Samahara Lobatón, madre de sus dos últimos hijos, las acusaciones en su contra han escalado, con una demanda en curso por parte de Melissa Klug, progenitora de la joven influencer.

En medio de este escenario, el integrante de Barrio Fino volvió a aparecer en imágenes que sorprendieron en redes sociales e intensificaron las críticas.

Bryan Torres sorprende al reaparecer en video

El 14 de enero, apenas dos días después de que se expusiera el caso de agresión contra Samahara Lobatón, Bryan Torres fue mostrado en un video difundido a través del TikTok de uno de sus compañeros de la orquesta Barrio Fino, Ricky Quiñones. En las imágenes se le observa disfrutando de un momento con sus colegas y pronunciando frases que no pasaron desapercibidas.

La publicación llamó la atención por el contraste entre la gravedad de las acusaciones y la actitud despreocupada del cantante. Aunque se desconoce cuándo exactamente fue grabado el contenido, el ambiente festivo, sin referencia alguna al proceso que enfrenta, provocó el rechazo de numerosos usuarios.

Reacciones y denuncia

Las imágenes se difundieron con rapidez y generaron una fuerte ola de comentarios en redes sociales. Los usuarios cuestionaron la actitud del salsero y advirtieron que su aparición en este nuevo video minimiza un caso que involucra violencia de género. "Él riéndose como si nada, qué tal hombre", "Justicia para Samahara y sus hijos" y "¿Cómo puede hacer su vida como si nada?" fueron algunos de los mensajes que se leyeron en TikTok.

En paralelo, se recuerda que Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, presentó una denuncia formal contra Bryan Torres por intento de feminicidio, luego de que el programa 'Amor y Fuego' le revelara el caso de agresión y el video. Esta acción legal se suma a la demanda interpuesta en 2023 por Paola Ampuero, expareja del cantante, quien también lo acusa de haber ejercido violencia en su contra.