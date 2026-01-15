HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Ángel Páez responde a Rafael López Aliaga y sus amenazas de vida | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Bryan Torres reaparece celebrando en un video tras denuncia por agresión contra Samahara Lobatón

El nuevo video con Bryan Torres generó fuertes reacciones. El salsero ha sido denunciado por Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, y ya cuenta con otra demanda por parte de su expareja por agresión.

El 12 de enero, se expuso el violento episodio que Bryan Torres cometió contra Samahara Lobatón.
El 12 de enero, se expuso el violento episodio que Bryan Torres cometió contra Samahara Lobatón. | Foto: composición LR/ATV/TikTok

El caso de Bryan Torres continúa generando controversia en el ámbito mediático. Tras la difusión de un video en el que se le observa agrediendo a Samahara Lobatón, madre de sus dos últimos hijos, las acusaciones en su contra han escalado, con una demanda en curso por parte de Melissa Klug, progenitora de la joven influencer.

En medio de este escenario, el integrante de Barrio Fino volvió a aparecer en imágenes que sorprendieron en redes sociales e intensificaron las críticas.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Expareja de Bryan Torres rompe su silencio tras caso de Samahara Lobatón y revela que el cantante también la agredió: 'He vivido casi lo mismo'

lr.pe

Bryan Torres sorprende al reaparecer en video

El 14 de enero, apenas dos días después de que se expusiera el caso de agresión contra Samahara Lobatón, Bryan Torres fue mostrado en un video difundido a través del TikTok de uno de sus compañeros de la orquesta Barrio Fino, Ricky Quiñones. En las imágenes se le observa disfrutando de un momento con sus colegas y pronunciando frases que no pasaron desapercibidas.

La publicación llamó la atención por el contraste entre la gravedad de las acusaciones y la actitud despreocupada del cantante. Aunque se desconoce cuándo exactamente fue grabado el contenido, el ambiente festivo, sin referencia alguna al proceso que enfrenta, provocó el rechazo de numerosos usuarios.

PUEDES VER: Samahara Lobatón reaparece y comparte emotivo abrazo con su madre, Melissa Klug, tras hacerse pública la agresión de Bryan Torres

lr.pe

Reacciones y denuncia

Las imágenes se difundieron con rapidez y generaron una fuerte ola de comentarios en redes sociales. Los usuarios cuestionaron la actitud del salsero y advirtieron que su aparición en este nuevo video minimiza un caso que involucra violencia de género. "Él riéndose como si nada, qué tal hombre", "Justicia para Samahara y sus hijos" y "¿Cómo puede hacer su vida como si nada?" fueron algunos de los mensajes que se leyeron en TikTok.

En paralelo, se recuerda que Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, presentó una denuncia formal contra Bryan Torres por intento de feminicidio, luego de que el programa 'Amor y Fuego' le revelara el caso de agresión y el video. Esta acción legal se suma a la demanda interpuesta en 2023 por Paola Ampuero, expareja del cantante, quien también lo acusa de haber ejercido violencia en su contra.

Notas relacionadas
Expareja de Bryan Torres rompe su silencio tras caso de Samahara Lobatón y revela que el cantante también la agredió: "He vivido casi lo mismo"

Expareja de Bryan Torres rompe su silencio tras caso de Samahara Lobatón y revela que el cantante también la agredió: "He vivido casi lo mismo"

LEER MÁS
Melissa Klug revela desconocimiento del paradero de Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: "No puede estar suelto"

Melissa Klug revela desconocimiento del paradero de Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: "No puede estar suelto"

LEER MÁS
Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug revela desconocimiento del paradero de Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: "No puede estar suelto"

Melissa Klug revela desconocimiento del paradero de Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: "No puede estar suelto"

LEER MÁS
Melanie Martínez muestra cómo luce tras someterse a manga gástrica y cambio de look

Melanie Martínez muestra cómo luce tras someterse a manga gástrica y cambio de look

LEER MÁS
Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo del Juzgado de Familia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo del Juzgado de Familia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

LEER MÁS
Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

LEER MÁS
María Pía Copello celebra 20 años de casada con el empresario Samuel Dyer y comete locura de amor: “¿Creen que le guste mi sorpresa?”

María Pía Copello celebra 20 años de casada con el empresario Samuel Dyer y comete locura de amor: “¿Creen que le guste mi sorpresa?”

LEER MÁS
Clara Seminara retira denuncia contra 'Yuca' por tocamientos indebidos debido a su delicado estado de salud: "Esperaba que él me pida disculpas"

Clara Seminara retira denuncia contra 'Yuca' por tocamientos indebidos debido a su delicado estado de salud: "Esperaba que él me pida disculpas"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

Elecciones Generales 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

Espectáculos

Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo del Juzgado de Familia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

Expareja de Bryan Torres rompe su silencio tras caso de Samahara Lobatón y revela que el cantante también la agredió: "He vivido casi lo mismo"

Melanie Martínez muestra cómo luce tras someterse a manga gástrica y cambio de look

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

Elecciones Generales 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Gobierno sabía que empresa árabe no fabrica el avión Antonov

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025