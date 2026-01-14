Valeria Piazza aconseja a Samahara Lobatón acudir ante la vía judicial tras agresión de Bryan Torres: “Denúncialo"

Valeria Piazza mostró su indignación por el caso de violencia que sufrió Samahara Lobatón a manos de su pareja Bryan Torres. | Foto: composición LR/ America TV

Las imágenes de la agresión de Bryan Torres contra su pareja y madre de sus dos últimos hijos, Samahara Lobatón, generaron indignación en las redes sociales y en diversos medios de comunicación. Más de un conductor de programas de espectáculos alzó su voz de protesta, como es el caso de la ex Miss Perú y presentadora de América Espectáculos, Valeria Piazza.

En los últimos días se difundieron unas imágenes que dejaron a más de uno con los pelos de punta. Se trata de un enfrentamiento oral y físico de la hija de Melissa Klug y Bryan Torres, quien la atacó en repetidas ocasiones en su propia habitación.

"Sal de esa relación, esto puede terminar muy mal para ti”

Ante esta situación, Valeria Piazza le envió un consejo a la víctima y aseguró que era mejor alejarse de este tipo de relaciones violentas. “Estoy con la piel de gallina. Samahara, yo sé que todo el año pasado has estado en terapia tratando de sacar la relación adelante por la familia. Yo creo que ya no debes hacerlo más. Sal de esa relación, esto puede terminar muy mal para ti”, manifestó la conductora en un primer momento.

Asimismo, instó a la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ a acudir a una institución para denunciar el hecho, ya que no se puede pasar por alto casos de violencia. “Denúncialo por lo que te ha hecho. Sal de ahí. Esta relación no va para más ni con terapia porque se cruzó la línea del respeto hace rato”, continuó Piazza.

Cabe mencionar que, Melissa Klug también intervino ante las imágenes de agresión difundidas en las redes sociales. La empresaria acusó a Bryan Torres por tentativa de feminicidio. Incluso, su padre, Abel Lobatón, se mostró indignado y condenó categóricamente la violencia física ejercida contra su hija. Además, dejó en claro en que acompañará a Samahara en este difícil momento en el que necesita ayuda de sus seres más cercanos.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que es víctima de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional. Además, tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).