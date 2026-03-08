HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Deportes

Erick Osores y su pronóstico sobre el próximo campeón del Torneo Apertura: "Te gana jugando horrible, pero te gana"

El conductor de 'Fútbol en América' sorprendió al al lanzar su pronóstico en pleno programa al ser consultado por el próximo campeón del Torneo Apertura 2026.

Erick Osores lanza su pronóstico sobre el nuevo campeón del Apertura. Foto: Lr/Fútbol en América
Erick Osores lanza su pronóstico sobre el nuevo campeón del Apertura. Foto: Lr/Fútbol en América

El Torneo Apertura se puso picante con Los Chankas, UTC y Alianza Lima peleando en la cima de la tabla de posiciones. En 6 jornadas estos 3 clubes fueron los más efectivos, aunque en lo estético y en la idea de juego no sean convincentes para los hinchas. Por este motivo, Erick Osores sorprendió al lanzar su pronóstico sobre el próximo campeón y no incluir a Universitario.

No es un secreto que el tricampeón de la Liga 1 luce más vulnerable que antes e incluso Sporting Cristal lo puso contra las cuerdas. El periodista deportivo tiene en mente a su clásico rival como el próximo campeón del primer torneo del año.

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

lr.pe

¿Quién será el próximo campeón del Torneo Apertura, según Erick Osores?

Osores se la jugó en su programa y sorprendió a todo el panel. "Para mí Alianza va a salir campeón del Apertura, porque te gana jugando horrible, pero te gana. Me puedo equivocar, tal vez lo haga, pero para mí sale campeón. “El tema es que Alianza Lima te está jugando bien o mal, pero te gana igual”, comentó el periodista deportivo en el ‘Erick y Gonzalo’.

¿A qué hora juegan Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max?

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1?

La partido entre Alianza Lima y Melgar, que le pondrá fin a la fecha 6 del campeonato, se jugará este lunes 9 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a blanquiazules y rojinegros se podrá seguir a partir de las 8.30 p. m. Es imortante destacar que el cotejo lo podrás seguir en L1 MAX y La República Deportes.

DT de Alianza Atlético al ser consultado por Franco Coronel tras presunto acto de racismo: "Él prefiere no hablar"

lr.pe

Entradas para Alianza Lima - Melgar

Según el club íntimo, ya se han vendido más de 24.000 entradas para este cotejo. En la página web Joinnus, los sectores norte, sur y palco ya figuran agotados.

  • Oriente (visita): 79,90 soles
  • Oriente (Conadis): 39,90 soles
  • Oriente: 79,90 soles
  • Occidente lateral (silla de ruedas): 79,90 soles
  • Occidente lateral (silla de ruedas): 139,90 soles
  • Occidente central: 179,90 soles.
Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

Erick Osores explica por qué Alianza Lima podría sufrir contra 2 de Mayo por Copa Libertadores: “Allá va a ser complicado”

Erick Osores explica por qué Alianza Lima podría sufrir contra 2 de Mayo por Copa Libertadores: “Allá va a ser complicado”

Erick Osores agradece a Davoo Xeneizer por reconocer la narración de Toño Vargas en el partido por la Supercopa de España: “El uno de América”

Erick Osores agradece a Davoo Xeneizer por reconocer la narración de Toño Vargas en el partido por la Supercopa de España: “El uno de América”

