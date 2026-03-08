El Torneo Apertura se puso picante con Los Chankas, UTC y Alianza Lima peleando en la cima de la tabla de posiciones. En 6 jornadas estos 3 clubes fueron los más efectivos, aunque en lo estético y en la idea de juego no sean convincentes para los hinchas. Por este motivo, Erick Osores sorprendió al lanzar su pronóstico sobre el próximo campeón y no incluir a Universitario.

No es un secreto que el tricampeón de la Liga 1 luce más vulnerable que antes e incluso Sporting Cristal lo puso contra las cuerdas. El periodista deportivo tiene en mente a su clásico rival como el próximo campeón del primer torneo del año.

¿Quién será el próximo campeón del Torneo Apertura, según Erick Osores?

Osores se la jugó en su programa y sorprendió a todo el panel. "Para mí Alianza va a salir campeón del Apertura, porque te gana jugando horrible, pero te gana. Me puedo equivocar, tal vez lo haga, pero para mí sale campeón. “El tema es que Alianza Lima te está jugando bien o mal, pero te gana igual”, comentó el periodista deportivo en el ‘Erick y Gonzalo’.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1?

La partido entre Alianza Lima y Melgar, que le pondrá fin a la fecha 6 del campeonato, se jugará este lunes 9 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a blanquiazules y rojinegros se podrá seguir a partir de las 8.30 p. m. Es imortante destacar que el cotejo lo podrás seguir en L1 MAX y La República Deportes.

Entradas para Alianza Lima - Melgar

Según el club íntimo, ya se han vendido más de 24.000 entradas para este cotejo. En la página web Joinnus, los sectores norte, sur y palco ya figuran agotados.