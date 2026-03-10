Hermano de Marcelo Martins Moreno tras ver convocatoria de Bolivia para repechaje al Mundial 2026: "¡Vamos Surinam!"
Marcelo Martins volvió del retiro para jugar el repechaje; sin embargo, no fue considerado en la selección boliviana. Su hermano no dudó en mandar un 'explosivo' mensaje en redes.
Marcelo Martins Moreno decidió dejar el retiro para tener un último capítulo con la selección boliviana. El histórico goleador de 38 años fichó por Oriente Petrolero para llegar de la mejor manera al repechaje del Mundial 2026; sin embargo, su sueño se vio frustrado con la reciente convocatoria que presentó el entrenador Óscar Villegas.
La noticia no cayó bien entre los aficionados que esperaban ver al 'Flechero' frente a Surinam. Uno de los que reaccionó de manera iracunda fue el hermano del veterano delantero.
Hermano de Marcelo Martins reacciona tras convocatoria de Bolivia
A través de sus redes sociales, Marlon Martins Morena publicó un 'traicionero' mensaje en respaldo al próximo rival de la selección boliviana en el repechaje al Mundial 2026. “Vamos Surinam, carajo”, se lee en su historia de Instagram.
Mensaje del hermano de Marcelo Martins en redes. Foto: Instagram
¿Qué dijo Marcelo Martins tras quedar fuera del repechaje?
Luego de revelarse la nómina, el propio Marcelo Martins utilizó sus redes para dejar un mensaje. “Trabajando duro para lo que se viene esta temporada”, se lee en la frase que acompañó con una foto de Oriente Petrolero.
¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam?
La semifinal entre Bolivia - Surinam se llevará a cabo el próximo jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey (México).
Convocados de Bolivia para el repechaje al Mundial 2026
El técnico Óscar Villegas decidió citar a 28 jugadores para la repesca. Si la Verde se impone ante Surinam, tendrá que definir la clasificación frente a Irak.
- Arqueros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.
- Defensas: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala.
- Volantes: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar.
- Delanteros: Víctor Abrego, Miguel Terceros, Jesús Naraude, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Juan Godoy.