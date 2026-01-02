Paco Bazán reflexionó sobre lo vivido en el 2025, incluyendo el comentado distanciamiento con su "madrina" Magaly Medina, quien lo criticó duramente tras haber sido señalado públicamente como un padre ausente de la hija que tuvo de una relación extramatrimonial. En declaraciones a un conocido medio local, el conductor de televisión sostuvo que la popular 'Urraca' no actúa con imparcialidad.

Bazán señaló que esta peleado con Medina; sin embargó, admitió que su relación se resquebrajó luego de reunirse con Jefferson Farfán, en el marco de una oferta laboral que no se concretó. Además, cuestionó que la conductora de 'Magaly TV, la firme' no critique con la misma severidad a María Pía Copello, quien anunció su próximo trabajo con Paolo Guerrero.

Paco Bazán niega pelea con Magaly Medina

En declaraciones para Trome, Paco Bazán aclaró: "Con Magaly no me he peleado. Lo cierto es que hizo conmigo lo que no le gusta que hagan con ella, pero entiendo que es el negocio de la televisión. Resistí durante un año y sigo guardando la misma admiración por ella".

Asimismo, el conductor de 'El deportivo en otra cancha' agregó: "Yo me senté en la casa de Jefferson, con su producción, para escuchar una oferta de trabajo que no se concretó. ¿Eso es traición'? Lo de Jefferson no fue mas allá de lo laboral. Pero ahora veo que su amiga María Pía va a trabajar con Paolo Guerrero, quien la mandó a la cárcel, y ha dicho al respecto 'negocios son negocios'. Entonces, 'dónde está la vara?, criticó Bazán.

Paco Bazán aclara que nunca existió amistad con Magaly Medina

Meses atrás, durante un en vivo de TikTok, Paco Bazán fue enfático al afirmar que existió una amistad con Magaly Medina; no obstante, aseguró que mantiene respeto y admiración por la conductora. "Magaly y yo nunca fuimos amigos, pero lo que sí existía era respeto", señaló.

Como se recuerda, Paco Bazán se reunió con Jefferson Farfán por una oferta laboral, hecho que fue calificado como una traición por Medina Vela, quien mantiene procesos judiciales con el exseleccionado nacional. Bazán, por su parte, afirmó que "sacó cara" por su madrina. Sin embargo, Magaly respondió duramente:"Se fue envuelto en papel de regalo, con un moño grande, a reunirse con Farfán (…) De verdad, que lástima enterarse de estas cosas. Te nos caíste, qué feo papel. Me avergüenzo de ti", finalizó.