María Pía Copello se 'burla' de la receta de chocolate de Magaly Medina y las redes explotan: "Ni JB la imitó de esa manera"
María Pía Copello mostró de manera divertida cómo preparar chocolate caliente en verano, al mismo estilo de su amiga Magaly Medina, quien fue criticada en redes sociales porque su receta parecía una mazamorra.
- Romina Gachoy sorprende al revelar nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”
- Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina advierte: “Pamela Franco debería estar bien decepcionada”
¿Dónde quedó la amistad? María Copello generó revuelo en redes sociales tras publicar un video en el que, con humor, se 'burla' de la receta de chocolate caliente que días atrás preparó Magaly Medina. El clip, difundido en su cuenta de TikTok, fue interpretado por muchos usuarios como una parodia y no tardó en hacerse viral.
En el video, que dura menos de dos minutos, la exconductora de 'Mande quien mande' - programa que condujo por tres años - mostró el paso a paso para preparar chocolate caliente y engreír a su familia en Navidad. Pese al esfuerzo, el resultó no salió como esperaba: la bebida tradicional de esta fecha quedó tan espesa que tuvo que 'cortarla" con una tijera para poder servirla en una taza.
TE RECOMENDAMOS
ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD
PUEDES VER: Magaly Medina responde a detractores tras críticas a su receta de chocolate navideño: '¿Te crees gracioso?'
María Pía Copello se 'burla' de Magaly Medina
Desde los primeros segundos del clip, María Pía Copello anuncia: "De los mismos creadores del pavo navideño", dijo, mientras aparecía en pantalla una imagen de Magaly Medina, para luego añadir en tono de 'burla': "Llega chocolate caliente en verano. Espesito", acompañado de carcajadas y con especial énfasis en la última palabra.
Para muchos cibernautas, el comentario fue una clara referencia al chocolate navideño que preparó la conductora de ATV, mismo que fue comparado con una mazamorra por lo espeso que se veía. De inmediato, el video acumuló cientos de comentarios como "¿Qué marca de slime utilizaste?”, “Ni JB la imitó de esa manera”, “Me gustó tu plastilina”, “Felizmente es su amiga” y “Prepárate para la venganza”.
PUEDES VER: Magaly Medina se indigna con Cristorata por su comportamiento frente a policía tras ser intervenido: 'Cero neuronas'
Magaly Medina reacciona a video de María Pía
Lejos de mostrarse incómoda, Magaly Medina reaccionó con buen humor. “Jajaja, te pasas”, escribió en los comentarios del video, dejando en claro que no hubo molestias por la imitación. Inmediatamente, María Pía no tardó en responderle: “Bromita, la Maga cocina deli”, confirmando que todo se trató de una broma entre amigas.
Al final, el video evidenció que incluso en la cocina se pueden crear situaciones exageradas y graciosas que conectan con la audiencia y se vuelven virales en redes sociales, especialmente en fechas cercanas a la Navidad.