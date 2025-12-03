Angie Arizaga revela la razón detrás de su ausencia en redes sociales: "Felizmente vino mi mami".

Angie Arizaga encendió las alarmas entre sus seguidores tras varios días de ausencia en redes sociales. La ex chica reality, que suele mantenerse activa en Instagram, reapareció finalmente a través de su cuenta oficial (@angiearizaga) para explicar qué había ocurrido.

Con un semblante evidentemente cansado, Angie contó en sus historias que había estado enferma, motivo por el cual decidió desconectarse por unos días para recuperarse. "Bueno, si estoy desaparecida es porque estoy resfriada. Felizmente, vino mi mami a cuidarme", comentó.

La influencer Angie Arizaga reapareció en sus historias de Instagram para contar a sus seguidores que en los últimos días estuvo lidiando con un fuerte resfrío, razón por la que su mamá tuvo que acudir a cuidarla. Con su característico buen humor, la exchica reality relató que su progenitora no solo la acompañó, sino que también le preparó un remedio casero para ayudarla a expulsar toda la flema acumulada.

"Me dijo: ‘Hijita, te voy a preparar una agüita caliente’. Y yo solo pensé: ‘¡Bien, mami, gracias!’", comentó Angie entre risas. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando descubrió que la infusión llevaba una buena cantidad de kión, lo que le provocó un intenso picor. Entre bromas, dijo que por un momento sintió como si estuviera tomando ron. Aun así, Arizaga se mostró agradecida por el cariño y la dedicación de su mamá, destacando que nada se compara con los cuidados de una madre cuando uno está enfermo.

¿Cómo es la vida actual de Angie Arizaga?

Angie Arizaga es una de las figuras más queridas de la farándula peruana y actualmente se desempeña como influencer y creadora de contenido. Tras dejar los realities que la hicieron conocida, se ha enfocado en fortalecer su presencia en redes sociales, donde comparte campañas publicitarias, rutinas de belleza, moda y aspectos de su vida personal. Además, disfruta de su maternidad junto a Jota Benz. Ambos tienen un hijo que ya supera el año de edad. La pareja se muestra muy unida en sus redes sociales.