Angie Arizaga y Jota Benz vienen disfrutando al máximo su etapa como padres primeros del pequeño Matteo Alessandro, quien el mes pasado cumplió su primer año de vida. Por ello, la pareja festejó con gran emoción al ver que el bebé dio sus primeros pasos, registrando en video el momento exacto.

De inmediato, no dudaron en compartir este gran logro con sus seguidores en redes sociales, mostrando su orgullo. “Ya está empezando a caminar solito”, escribió Angie Arizaga en sus historias de Instagram, las cuales también fueron compartidas por Jota Benz en su cuenta oficial.

Los seguidores de Benz y Arizaga también celebraron el momento, ya que han sido testigos del crecimiento del pequeño a lo largo del año.

¿Hijo de Angie Arizaga y Jota Benz será futbolista?

La pareja aprovechó el último feriado para escapar de Lima junto a su pequeño heredero. Durante el paseo, notaron que Mateo Alessandro mostraba gran interés por la pelota, intentando ‘dominarla’ con pequeñas pataditas. El tierno momento fue compartido en redes sociales

“Nuestro hijito ya patea la pelota”, escribió la exmodelo mientras lo acompañaba de la mano a perseguir el balón por un jardín.

¿Por qué el hijo de Jota y Angie Arizaga no lleva el apellido Benz?

El pequeño Matteo Alessandro no lleva el apellido Benz porque este no corresponde al nombre legal del chico reality, sino a su nombre artístico. En realidad, Jota se llama José Luis Benzaquén Carpena.

Según contó en una entrevista años atrás, decidió adoptar el nombre de Jota Benz para llamar más la atención cuando ingresó al programa ‘Bienvenido la tarde’ en 2015. Por esa razón el pequeño se llama y apellida realmente Matteo Alessandro Benzaquén Arizaga.