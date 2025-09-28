HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Jota Benz sorprende con emotivo mensaje a Angie Arizaga por su cumpleaños: "Ella es lo que necesitaba"

La 'Negrita' estuvo de cumpleaños y su pareja, Jota Benz, aprovechó para dedicarle unas románticas palabras en el set de EEG. El 'guerrero' afirmó encontrarse en el mejor momento de su vida junto a Angie y su hijo. 

Jota Benz se emociona al hablar de su pareja, Angie Arizaga. Foto: Composición LR
Jota Benz se emociona al hablar de su pareja, Angie Arizaga. Foto: Composición LR

La relación de Jota Benz y Angie Arizaga se ha convertido en una de las más solidas de la farándula peruana. Con cinco años juntos y la llegada de un hijo, la pareja parece encontrarse viviendo uno de sus más bonitos momentos. Es así que durante la última edición de 'Esto es Guerra' Benz sorprendió con un romántico y emotivo discurso dirigido hacia la popular 'Negrita', quien se encontraba de cumpleaños.

"Definitivamente estoy en la mejor etapa de mi vida. Ella es la mujer que yo necesitaba, es lo mejor que me ha pasado. Siempre prometí cuidarla y protegerla, y es la promesa más fácil a cumplir para mí", señaló con emoción el cantante, quien tras haber ganado un punto en una de las competencias, aprovechó para quitarse la camiseta y mostrar un polo con el siguiente mensaje de amor grabado: "Feliz día, mi vida".

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: Angie Arizaga y Jota Benz festejan importante logro de su hijo y lo presumen en redes sociales: “Ya está empezando”

lr.pe

Jota Benz le dedica emotivo mensaje a Angie Arizaga

El hermano de Gino Assereto no dudó también en referirse a la familia que formó junto a la modelo con la llegada de su hijo Matteo Alessandro. Señaló que debido a las últimas semanas trabajando en el programa le ha costado despedirse de su pequeño, algo que se lo ha comentado a la 'Negrita'.

"Se para cerquita a la puerta de la casa (Matteo) para mirar si es que me voy o no y eso lo converso con Angie. (...) Es fácil amarla, fácil quererla, fácil respetarla, es mi todo y ahora somos una familia de tres", dijo emocionado. Además, agradeció al programa por haberle permitido conocer a su pareja.

PUEDES VER: Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: "Parece un sueño"

lr.pe
Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Angie Arizaga y Jota Benz festejan importante logro de su hijo y lo presumen en redes sociales: “Ya está empezando”

Angie Arizaga y Jota Benz festejan importante logro de su hijo y lo presumen en redes sociales: “Ya está empezando”

LEER MÁS
¿Angie Arizaga está embarazada de nuevo? Modelo rompe su silencio tras sorprendentes declaraciones de su esposo Jota Benz

¿Angie Arizaga está embarazada de nuevo? Modelo rompe su silencio tras sorprendentes declaraciones de su esposo Jota Benz

LEER MÁS
Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: "Parece un sueño"

Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: "Parece un sueño"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Camucha Negrete falleció: ¿quién fue y de qué murió la recordada presentadora de ‘Utilísima’?

Camucha Negrete falleció: ¿quién fue y de qué murió la recordada presentadora de ‘Utilísima’?

LEER MÁS
Abogado de familiar de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Abogado de familiar de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

LEER MÁS
El conmovedor mensaje de despedida que dio Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: "Voy a regresar, lo juro"

El conmovedor mensaje de despedida que dio Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: "Voy a regresar, lo juro"

LEER MÁS
Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

LEER MÁS
Christian Rodríguez expone detalles de la brutal agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo: "Vino a toda velocidad, me ha embestido"

Christian Rodríguez expone detalles de la brutal agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo: "Vino a toda velocidad, me ha embestido"

LEER MÁS
Magaly Medina sorprende al confesar que podría dejar la televisión: "En el canal me siento huérfana"

Magaly Medina sorprende al confesar que podría dejar la televisión: "En el canal me siento huérfana"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Espectáculos

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Muere el animador Alex León, exintegrante del grupo de la Muñequita Milly, en un trágico accidente en Moquegua

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota