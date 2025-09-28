La relación de Jota Benz y Angie Arizaga se ha convertido en una de las más solidas de la farándula peruana. Con cinco años juntos y la llegada de un hijo, la pareja parece encontrarse viviendo uno de sus más bonitos momentos. Es así que durante la última edición de 'Esto es Guerra' Benz sorprendió con un romántico y emotivo discurso dirigido hacia la popular 'Negrita', quien se encontraba de cumpleaños.

"Definitivamente estoy en la mejor etapa de mi vida. Ella es la mujer que yo necesitaba, es lo mejor que me ha pasado. Siempre prometí cuidarla y protegerla, y es la promesa más fácil a cumplir para mí", señaló con emoción el cantante, quien tras haber ganado un punto en una de las competencias, aprovechó para quitarse la camiseta y mostrar un polo con el siguiente mensaje de amor grabado: "Feliz día, mi vida".

Jota Benz le dedica emotivo mensaje a Angie Arizaga

El hermano de Gino Assereto no dudó también en referirse a la familia que formó junto a la modelo con la llegada de su hijo Matteo Alessandro. Señaló que debido a las últimas semanas trabajando en el programa le ha costado despedirse de su pequeño, algo que se lo ha comentado a la 'Negrita'.

"Se para cerquita a la puerta de la casa (Matteo) para mirar si es que me voy o no y eso lo converso con Angie. (...) Es fácil amarla, fácil quererla, fácil respetarla, es mi todo y ahora somos una familia de tres", dijo emocionado. Además, agradeció al programa por haberle permitido conocer a su pareja.

