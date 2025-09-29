HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo terminaron definitivamente su relación tras 2 años: Angie Arizaga expone la razón real de la ruptura

Luego de poco más de 2 años de romance, Paloma Fiuza y su pareja, el uruguayo Tomi Narbondo, pusieron punto final a su amorío, según contó Angie Arizaga, mejor amiga de la brasileña. La 'Negrita' brindó detalles inéditos de la ruptura.

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo iniciaron su romance en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Paloma Fiuza y Tomi Narbondo iniciaron su romance en 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Paloma Fiuza, ex 'EEG' y Tomi Narbondo terminaron su relación tras dos años. El romance entre la brasileña y el modelo uruguayo llegó a su final debido a que ambos tienen "caminos distintos", según contó Angie Arizaga, mejor amiga de la exchica reality en una reciente entrevista para Radio Corazón. La noticia cayó por sorpresa para los seguidores de la pareja, quienes ganaron gran notoriedad durante su paso por 'Esto es guerra', programa que vio nacer su romance.

En palabras de la popular 'Negrita', lo que le llamó notablemente la atención fue que ambos dejaran de compartir contenido juntos en redes sociales. Este fue el motivo principal por el que se activaron sus sospechas de una posible crisis en su relación y fue la propia Fiuza quien le confirmó el final definitivo de su relación.

Paloma Fiuza sorprende al exponer fotos inéditas de su infancia y desata revuelo en Instagram: 'Siempre fuiste hermosa'

lr.pe

Angie Arizaga revela ruptura entre Paloma Fiuza y Tomi Narbondo

"Justo estaba viendo las redes sociales de Paloma Fiuza y he visto que ya no tienen contenido juntos, como que dejaron de postear contenido juntos", indicó en un primer momento Angie Arizaga. La conductora de 34 años aseguró que, de inmediato, se puso en contacto con su mejor amiga para preguntarle directamente sobre su romance con el uruguayo. Fue la propia brasileña quien le reveló cuál fue el motivo real de su ruptura.

"Lo que pasa es que cada uno tiene distintos caminos. Ella para en Chile, él también para en otro país, pero el tema de distintas necesidades y carreras que están siguiendo, fue el motivo por el que decidieron terminar", expresó Angie Arizaga, quien también resaltó que, por el momento, Paloma Fiuza se encuentra tranquila pese a la ruptura de su relación de 2 años.

Paloma Fiuza no descarta casarse con su novio Tomi Narbondo: 'Tengo mi relación y estoy superfeliz'

lr.pe

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo: historia de amor que recibió críticas por la diferencia de edad

A mediados del 2023, la chispa del amor volvió a encenderse para Paloma Fiuza, quien anunció su relación sentimental con el uruguayo Tomi Narbondo. Aunque al principio solo eran especulaciones, todo apuntaba a que el romance se venía gestando desde mayo, mes en que el exchico reality se integró al programa 'Esto es guerra' como parte del equipo de ‘Los Chicos Dorados’.

En aquella oportunidad, Narbondo no dudó en cantarle muy de cerca a Fiuza, sin embargo, ambos aclararon que solo eran amigos, para, poco después, confirmar su romance. Sin embargo, no se salvaron de las críticas. ¿La principal? La diferencia de 11 años despertó gran revuelo en redes, sin embargo, ambos hicieron caso omiso y disfrutaron de su amorío hasta hace poco.

