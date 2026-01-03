Christian Cueva continúa generando polémica debido a sus recientes actitudes. En esta ocasión, Karla Tarazona se pronunció sobre las declaraciones del exjugador del Emelec, quien aseguró a ‘La Mackyna’ que enfrentó a Christian Domínguez para que deje de hablar de Pamela Franco.

La figura de Panamericana TV se mostró firme y contundente. “A veces, cuando me preguntan, digo... es fastidioso hablar, da vergüenza hablar de esas cosas. A mí háblame de mi vida, de otras cosas”, afirmó para Trome. Su mensaje refleja molestia y un límite claro sobre temas que considera irrelevantes.

Karla Tarazona critica a Christian Cueva

En la misma línea, la pareja del cantante añadió que más allá de cualquier opinión sobre Cueva, “la verdad hasta vergüenza ajena da”. Tarazona enfatizó que no avala actitudes que puedan dañar la reputación de terceros ni su propia credibilidad.

Además, habló sobre ‘La Mackyna’, quien durante el programa ‘Chimi Churri’ recibió una llamada del exfutbolista con insultos y amenazas para que deje de mencionar a Pamela Franco. La conductora defendió a la influencer y destacó la buena relación con el entrenador físico y su pareja, Norka Ascue.

Karla Tarazona habla sobre ‘La Mackyna’ y Pamela Franco

“‘La Mackyna’ es una persona muy buena onda y Norka también súper buena. Esta es mi chamba, hablo de lo que veo y salgo a opinar de los que veo. Si lo que se ve no es bueno, cosas buenas no voy a decir, porque tampoco voy a ir contra mí”, señaló Tarazona.

Su postura reafirma independencia y criterio propio al cubrir la polémica, evitando favoritismos y defendiendo la integridad de las figuras involucradas. En ese mismo sentido, Karla le mandó una indirecta al futbolista, pues precisó que "si no quieres que hablen de ti, pues no te expongas".

Conversación entre Christian Domínguez y Christian Cueva

Tras la polémica, el programa ‘Chimi Churri’ difundió un extracto de la llamada entre Cueva y Domínguez. El fisicoculturista reveló que el exfutbolista lo contactó para supuestamente impedir comentarios sobre la madre de su última hija.

Durante la conversación, Cueva aseguró: “He sido bien claro, hasta con el papá de Catita, con tu causa, con Domínguez. Con él también he sido claro”. La productora Verónica Alcántara explicó que el objetivo del deportista era dejar en claro que no se deben emitir opiniones sobre Pamela Franco, y que el cumbiambero aparentemente cumplió la instrucción.