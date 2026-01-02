HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Cueva enfrentará denuncia de 'La Mackyna' por acoso, agresión verbal y amenazas: “Tengo toda la conversación”

El entrenador físico decidió formalizar acciones legales contra el exfutbolista del Emelec, Christian Cueva, tras reiteradas llamadas y presuntas amenazas. 

Los problemas legales del exjugador Christian Cueva suman un nuevo capítulo. Mack Songhurst, popularmente llamado ‘La Mackyna’, confirmó que interpondrá denuncias por acoso, agresión verbal y amenazas. Todo esto ocurrió luego de recibir repetidas llamadas que, según él, buscan intimidarlo.

El entrenador físico explicó que no existe vínculo previo con Cueva y que su intervención legal surge únicamente para proteger su integridad. “No lo conozco, no me interesa conocerlo. Él mismo dice que no me conoce ni en pelea de perros y me llama a parchar”, aseguró a Trome.

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

PUEDES VER: Comparten audio de Christian Cueva amenazando a 'la Mackyna' por hablar del polémico Yape a Pamela Franco: '¿Cuál es tu problema?'

La Mackyna asegura tener pruebas que respaldan la denuncia contra Cueva

La Mackyna’ enfatizó que posee evidencia sólida para sustentar la denuncia, incluyendo grabaciones de conversaciones y fotografías. Estas pruebas, asegura, demostrarían la persistencia de las acciones que lo motivan a acudir a instancias legales. “Tengo toda la conversación grabada, las fotos, todo, y por eso he presentado la denuncia”, señaló.

Asimismo, descartó cualquier intención de afectar a Pamela Franco. Mack Songhurst explicó que sus comentarios se limitaron a opiniones generales y que nunca se expresó de manera ofensiva hacia la cumbiambera o su pareja.

¿Cuál es el motivo de la disputa entre Cueva y La Mackyna?

El motivo principal, según 'La Mackyna', no tiene relación con su amistad con Christian Domínguez o Karla Tarazona. El deportista enfatizó que sus palabras se centraron en la conducta pública de Cueva y en la protección de terceros afectados indirectamente, como los hijos del exfutbolista.

“No tiene que ver una cosa con la otra. Mi comentario fue que como expareja de Pamela López, no debería hacer un circo de su vida porque los perjudicados son sus hijos. No he mencionado a Pamela Franco ni he puesto calificativos”, aclaró.

PUEDES VER: Hermano de Christian Cueva conmueve con mensaje dedicado a los hijos de Pamela López: 'Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos'

La Mackyna prioriza su seguridad

Finalmente, el denunciante expresó su deseo de mantener seguridad y tranquilidad personal ante las acciones de Cueva. Subrayó que todo ciudadano público debe comportarse con responsabilidad y que las amenazas no serán toleradas.

“Él solito se vende con las cosas que hace. Si soy un personaje público, uno se comporta a la altura. Llamando a amenazarme, eso lo tomo de quien venga. Yo quiero mi tranquilidad y tener seguridad”, concluyó.

