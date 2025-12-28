HOYSuscripcion LR Focus

Christian Domínguez se sincera y revela su gran deseo que quiere cumplir con Karla Tarazona: “Haré lo mejor posible”

Tras superar una etapa complicada en su relación, Christian Domínguez habló sobre sus intenciones con Karla Tarazona.

Christian Domínguez revela su gran deseo que quiere cumplir con Karla Tarazona.
Christian Domínguez revela su gran deseo que quiere cumplir con Karla Tarazona.

Christian Domínguez rompió el silencio sobre su relación con Karla Tarazona. Como se conoce, la pareja conocida por la atención mediática que genera, volvió a estar en el ojo público tras la reconciliación. Muchos seguidores dudaban de que el cantante hubiera cambiado tras infidelidades pasadas, pero él decidió aclarar su posición y confesar su mayor anhelo con la conductora de televisión.

“Siempre rezo y agradezco a Dios por darme la oportunidad de volver a tenerla. No pretendo ni quiero perderla. Soy agradecido con Dios, estoy mostrando mi mejor versión y no pienso equivocarme otra vez… quiero estar con Karla hasta mi vejez, eso está en mis manos y haré lo mejor posible. Es mi gran deseo”, afirmó el artista durante la entrevista con Trome.

Compromiso y cambios de Christian Domínguez

El cantante confesó que antes se sentía presionado por la constante atención de los medios, lo que le generaba incomodidad y ansiedad. Ahora asegura que su actitud ha cambiado y que desea actuar de manera correcta y respetuosa hacia Karla Tarazona.

Antes me sentía presionado porque todos los ojos estaban sobre mí, pero depende de uno mismo porque si yo quiero hacer las cosas bien por decisión todo me va a rebotar bien, y si la friego me va a rebotar mal”, comentó Domínguez.

Karla Tarazona reconoce que Christian ha mejorado

Por su parte, Karla destacó los cambios positivos que ha percibido en la conducta de su pareja, aunque aseguró que no confía ciegamente y no metería las manos al fuego por él. La conductora remarcó que la transformación debe ser gradual y consistente.

“Si bien es cierto hay errores que él ha cometido en todo sentido, pero he visto cambios muy importantes que me hacen pensar que puede ser mejor, porque yo no creo en los cambios de la noche a la mañana, sino en que las personas mejoran”, precisó Tarazona.

