El abogado César Nakazaki respondió a las críticas que Magaly Medina propinó sobre su desempeño profesional. Como se recuerda, durante la última emisión de ‘Magaly TV, la firme', la figura de ATV cuestionó la defensa que el letrado asumió en favor de Adrián Villar, principal investigado por el atropello que provocó la muerte de la destacada deportista Lizeth Marzano.

Medina Vera recordó que el letrado fue su abogado en el juicio por difamación contra el futbolista Paolo Guerrero en 2008 y señaló que le habría gustado recibir la misma defensa acérrima como en el caso del hijastro de la periodista Marisel Linares. “Alguna vez fue mi abogado, aunque con él yo me fui a la cárcel. Me hubiera gustado que me defendiera ardorosamente así en esa época”, comentó entre risas.

César Nakazaki responde a las críticas de Magaly Medina

Nakazaki fue consultado por estas declaraciones en el programa ‘Último minuto’, conducido por Alfonso Baella. Sin embargo, el jurista evitó responder directamente a la crítica y explicó que, por principios profesionales, no puede pronunciarse. “Por ética, no puedo comentar lo que pienso respecto a lo que ha dicho una patrocinada o un patrocinado, a quien, además, quiero mucho y le debo mucho de mi carrera”.

Asimismo, el letrado continuó explicando que, según su entender, Magaly fue “injustamente condenada en primera instancia” a pena efectiva junto a Ney Guerrero. “En segunda instancia, Ney fue absuelto y ella fue liberada, y yo seguía siendo el abogado. O sea, fui el abogado en la primera instancia, cuando indebidamente la metieron a la cárcel, y también fui el abogado en la segunda instancia, cuando ella quedó en libertad”, agregó.

César Nakazaki recuerda abrazo con Magaly Medina

El penalista incluso recordó el momento en que se reencontró con su defendida tras su liberación y el abrazo en que se dieron. “Como nos abrazamos, ella sabe perfectamente qué siento; qué siente ella por mí también lo sé, y las razones las tengo muy claras. Lo demás, no tengo ningún comentario”, declaró.

Aunque Baella insistió en obtener una respuesta más directa de Nakazaki, el letrado solo agregó: "Ningún comentario, mi querido amigo, porque soy leal ".