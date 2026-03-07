HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Actriz Maricielo Effio responde con firmeza tras llorar por sentirse sola en Estados Unidos: "No me avergüenza"

Ante las críticas, Maricielo Effio defiende su derecho a expresarse. La 'Paquita Peruana' enfatiza que ser figura pública no la exime de enfrentar las dificultades del cambio de vivir en el extranjero.

Maricielo Effio dejó Perú para establecerse en Estados Unidos.
Maricielo Effio dejó Perú para establecerse en Estados Unidos. | Foto: composición LR/TikTok

La actriz peruana Maricielo Effio volvió a ser tendencia luego de compartir un video en TikTok en el que se mostró entre lágrimas, revelando la compleja experiencia de vivir lejos de su país. La publicación generó un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el contenido y otros le expresaron apoyo.

Ante la ola de comentarios, la artista de 50 años decidió pronunciarse con claridad. A través de una nueva grabación, explicó las razones detrás de su mensaje y respondió a quienes la criticaron por exponer su vida personal.

Maricielo Effio explica por qué se mostró llorando desde Estados Unidos

El debate que se generó tras su aparición llorando en TikTok llevó a Maricielo Effio a pronunciarse nuevamente. En su mensaje, la actriz, quien se fue del Perú para establecerse en Estados Unidos, dejó claro que su condición de figura pública no la convierte en alguien inmune a los sentimientos ni a las dificultades de la migración. “El ser artista no me exime de ser mujer ni de ser un ser humano. Emigrar a un país distinto implica enfrentar un sistema de vida diferente y extrañar mi país”, afirmó.

La popular ‘Paquita Peruana’ insistió en que mostrar sus emociones no es motivo de pena, sino una manera de reafirmar su humanidad. “Eso no me avergüenza, eso me hace más grande, más valiente y más humana”, sostuvo, subrayando que su decisión de compartir ese instante responde a la necesidad de agradecer a quienes la acompañan y de visibilizar el proceso que atraviesa lejos de Perú.

“Soy una mujer trabajadora”: Maricielo Effio a la prensa peruana

Effio no solo se dirigió a sus seguidores, también lanzó un mensaje directo a la prensa peruana. Su pedido fue claro: responsabilidad antes de difundir información sobre su vida en el extranjero. “Les pido a la prensa peruana que antes de comentar o confirmar algún hecho, primero evalúen y verifiquen. No anden diciendo cosas que no son verdad. Aquí soy una mujer trabajadora luchando por mi hija y por mí”, expresó.

En ese mismo pronunciamiento, la actriz de recordadas producciones como ‘Los de arriba y los de abajo’ y ‘Qué buena raza’ desmintió rumores sobre precariedad y aseguró que su situación es estable. “Lo que ustedes tienen que saber es que estoy bien, no soy una homeless, tengo un lugar y voy labrando un camino para salir adelante”, sentenció.

