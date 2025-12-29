HOYSuscripcion LR Focus

Leonard León expone qué le dijo su hijo mayor en medio de problemas con Karla Tarazona: “Me duele”

El cantante Leonard León confesó qué tuvo una conmovedora conversación con su primogénito, tras años de distanciamiento causado por disputas legales con su expareja.

Leonard León revela qué le dijo su hijo mayor en medio de problemas con Karla Tarazona.
Leonard León rompió el silencio y contó la cercanía que finalmente alcanzó con su hijo mayor, luego de prolongado distanciamiento motivado por la disputa legal con Karla Tarazona. El cantante relató que su primogénito lo enfrentó con palabras que reflejaron el tiempo que estuvo ausente en su vida.

Hace poco hablé con mi hijo mayor y me dijo: ‘hay momentos que te has perdido, muchas etapas de mi vida’, y no podía contestarle”, manifestó Leonard León a Trome, expresando su dolor por haber sido alejado de los menores. "Me duele... sobre todo usando artimañas, eso es asqueroso”, añadió el músico.

Leonard León revela que aún sigue los problemas con Karla Tarazona

A pesar del reencuentro con su hijo, Leonard León aseguró que Karla Tarazona aún no facilita su dirección para visitar con normalidad a sus hijos. Asimismo, no ofreció detalles sobre las circunstancias exactas de la reciente conversación con su primogénito.

El artista reiteró su descontento ante el vínculo entre Christian Domínguez y sus dos hijos con Tarazona, a quienes llaman “papá”. Para él, esta situación constituye una clara usurpación de la paternidad, enseñada por la propia madre de los menores.

Leonard León quiere recuperar el tiempo perdido con sus hijos

Leonard señaló que Karla motivó a sus hijos a llamar “papá” no solo a Domínguez, sino también a Rafael Fernández, su expareja anterior. El cantante lamentó los años de alejamiento, pero enfatizó que busca recuperar el tiempo perdido mediante acercamientos con sus hijos.

El emotivo encuentro con su primogénito reveló sentimientos profundos, pues el joven no dudó en enfrentarlo sobre su ausencia en momentos clave de su vida.

