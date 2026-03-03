HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Mayra Couto revela que busca quedar embarazada, pero confiesa que enfrenta dificultades: "No creas que es tan fácil"

La recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' confesó que espera quedar embarazada pronto, tras haber superado el cáncer de tiroides, enfermedad que le dejó algunas secuelas que hoy debe afrontar.

Mayra Couto desea convertirse en madre por primera vez. Foto: composición LR/Instagram
Mayra Couto desea convertirse en madre por primera vez. Foto: composición LR/Instagram

Mayra Couto, recordada por su papel de Grace en 'Al fondo hay sitio', abrió su corazón en una sincera entrevista en el pódcast de Verónica Linares, en el que habló sobre su deseo de convertirse en madre por primera vez. La actriz de 34 años confesó que actualmente está en la búsqueda de quedar embarazada junto a su pareja Juan Camilo, aunque reconoció que el proceso no ha sido sencillo debido a su condición médica.

“Pero no creas que es tan fácil”, le dijo a la periodista al referirse a su intención de gestar un bebé. Mayra Couto explicó que, tras haber superado un carcinoma papilar de tiroides y vivir sin tiroides, su anatomía no presenta las mismas condiciones que otras mujeres, lo que implica cumplir ciertos requisitos médicos antes de lograr un embarazo.

PUEDES VER: Daniela Darcourt celebra el cumpleaños de Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: 'Te amo con locura, negrito'

lr.pe

Mayura Couto revela su condición en la búsqueda de quedar embarazada

Mayra Couto fue diagnosticada con cáncer de tiroides en 2013 y, luego de superar la enfermedad, le extirparon la tiroides. Esta situación ha marcado su proceso actual. “He ido al doctor y le he preguntado, '¿yo puedo tener hijos por el tema de la falta de tiroides?' (Yo no tengo tiroides). Y me ha dicho: ‘Sí, pero hay que cumplir ciertas condiciones’”, relató.

La actriz explicó que actualmente entrena en el gimnasio como parte de su preparación física, ya que la falta de hormonas influye en su organismo. “Mi anatomía no tiene las mismas condiciones que otras mujeres, sobre todo para crear manitos y piernitas por la falta de hormonas”, comentó.

Además, la actriz, quien actualmente se mantiene alejada de la televisión peruana, reveló uno de sus mayores temores respecto a quedar embarazada: “Yo no produzco calcio, por ejemplo. Eso es una de las cosas que me da más miedo con embarazarme, ¿de dónde va a sacar calcio la niña o el niño?”.

PUEDES VER: Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: 'No están acostumbrados'

lr.pe

El consejo médico y su esperanza de lograrlo pronto

Durante la conversación, Verónica Linares le consultó si debía iniciar algún tratamiento específico para saber si es fértil. Couto explicó que su médico le recomendó primero intentarlo de manera natural. “Cuando fui le dije: quiero saber si soy fértil o no. Me dijo: ‘Primero tienes que intentarlo. Cuando pases un año intentándolo y no ocurra, ahí regresas’”, detalló.

La actriz confesó que aún no cumple un año intentando quedar embarazada, por lo que mantiene la esperanza. Incluso, la periodista la animó asegurando que este 2026 lograría su anhelado embarazo. “Escúchame, y apunta. Esto queda registrado en YouTube: este año vas a salir embarazada y no vas a dar parto natural”, le aseguró la conductora de noticias.

Mayra Couto sorprende al revelar que le gustaría volver a 'AFHS', pero pone inesperada condición: "Me gustaría mucho"

Mayra Couto sorprende al revelar que le gustaría volver a 'AFHS', pero pone inesperada condición: "Me gustaría mucho"

Mayra Couto: "Mi serie es para quienes tienen dudas sobre el feminismo"

Mayra Couto: "Mi serie es para quienes tienen dudas sobre el feminismo"

Ethel Pozo IMPACTA al revelar que estudió actuación con DESTACADA actriz que BRILLÓ en serie furor de Netflix

Ethel Pozo IMPACTA al revelar que estudió actuación con DESTACADA actriz que BRILLÓ en serie furor de Netflix

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

